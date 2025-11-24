美國降息希望重燃 美股再度上揚

【Now Sports】阿仙奴周日英格蘭超級聯賽北倫敦打吡戰，以4:1大勝熱刺，繼續站穩聯賽榜首，其中艾斯更加生涯中首次大演帽子戲法，季初曾經看輕這位中場的英國球評家加歷查，也要為自己的言論，向艾斯道歉。艾斯（Eberechi Eze）今季從水晶宮加盟阿仙奴，其在隊中作用，可謂愈來愈重要，今場鬥熱刺成為贏波功臣，可見一斑。季初時期，利物浦名宿兼球評家加歷查，曾經不認為艾斯是槍手陣中，可決定勝負的球員，只是熱刺一役後，他也要公開向該英格蘭中場道歉。加歷查說：「當阿仙奴簽下艾斯時，我心想他並是改變球賽勝負的一類球員，但看了今季不少的比賽精華，他取得入波，而周日更加戴帽。所以，我要公開道歉，確實低估了這宗交易重要性，艾斯可以改變阿仙奴爭標的元素。」阿仙奴今季在英超只輸過1場，目前以12戰得29分，領先次席的車路士6分。

now.com 體育 ・ 11 小時前