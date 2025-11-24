美國降息希望重燃 美股再度上揚

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
銀主劈價丨山頂超級豪宅大減9,500萬求售 毗鄰前中國首富布力徑大屋
銀主盤存量持續高企，銀行加速減價沽貨。山頂布力徑一伙超級豪宅早前淪銀主盤，銀行原叫價3.5億元放售，近日大幅減價9,500萬元，至2.55億元求售，減幅27%。28Hse.com ・ 19 小時前
AI左右富豪榜：甲骨文Ellison暴跌、Google兩元老重回五大
全球億萬富翁榜單，正成為觀察當前 AI 浪潮下科技巨頭們勢力消長的最直觀指標。在這場以 AI 為核心的競賽中，有人如同搭乘火箭般財富暴增，有人卻在短時間內經歷了大幅度的財富縮水，強烈對比揭示了市場對不同 AI 策略的截然評價。鉅亨網 ・ 16 小時前
特朗普將選聯儲局新主席 分析：他要「相信AI革命」
《彭博》周一 (24 日) 報導，在人工智慧 (AI) 技術快速進展、企業與投資人討論熱度不斷升溫之際，美國聯準會 (Fed) 官員同樣密切留意 AI 可能為經濟帶來的生產力革命。不過，相較於 1990 年代網路科技帶起的生產力飛躍，Fed 當鉅亨網 ・ 5 小時前
港府取消下月初與日本總領事會晤｜永久離港提強積金逾 16 億｜邱淑貞侄女嫁富二代揭豪門連繫｜11 月 24 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 24 日，星期一。預計明日初時將有一股東北季候風補充抵達華南沿岸，本港將漸轉天晴。明日早晚市區最低氣溫約 19 度，新界再低兩三度，日間非常乾燥，最高氣溫約 25 度。吹輕微至和緩東北風，明日北風增強。本週將持續天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大，請注意保暖與補水。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
提前解散｜美政府證DOGE已不存在 較原計劃提前8個月結束 未知改革任務節流成效
美國總統特朗普甫上任就授命全球首富馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE），在馬斯克5月離場後漸趨低調。美國人事...BossMind ・ 14 小時前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
特朗普：進口商庫存正在耗盡 政府關稅收入將會飆升
美國總統特朗普表示，隨著當地進口商的庫存水準「逐漸耗盡」，他的貿易關稅帶來的財政收入，在未來幾個月內將會「飆升」。。鉅亨網 ・ 14 小時前
亞股普遍收高 美國降息希望再現
（法新社香港24日電） 美國降息希望再度浮現，為上週因科技股泡沫疑慮而震盪不已的全球股市帶來一絲平穩，亞洲股市今天普遍走揚。華爾街股市21日反彈，帶動亞股今天普遍走高，香港、雪梨、上海、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉都收漲，但首爾股市下跌。法新社 ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 1 天前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 12 小時前
艾斯戴帽 加歷查跪低耍冧
【Now Sports】阿仙奴周日英格蘭超級聯賽北倫敦打吡戰，以4:1大勝熱刺，繼續站穩聯賽榜首，其中艾斯更加生涯中首次大演帽子戲法，季初曾經看輕這位中場的英國球評家加歷查，也要為自己的言論，向艾斯道歉。艾斯（Eberechi Eze）今季從水晶宮加盟阿仙奴，其在隊中作用，可謂愈來愈重要，今場鬥熱刺成為贏波功臣，可見一斑。季初時期，利物浦名宿兼球評家加歷查，曾經不認為艾斯是槍手陣中，可決定勝負的球員，只是熱刺一役後，他也要公開向該英格蘭中場道歉。加歷查說：「當阿仙奴簽下艾斯時，我心想他並是改變球賽勝負的一類球員，但看了今季不少的比賽精華，他取得入波，而周日更加戴帽。所以，我要公開道歉，確實低估了這宗交易重要性，艾斯可以改變阿仙奴爭標的元素。」阿仙奴今季在英超只輸過1場，目前以12戰得29分，領先次席的車路士6分。now.com 體育 ・ 11 小時前
足總與韋斯活「達成共識結束合作關係」 照向球員及團隊發放 100 萬獎金 領軍 15 個月勝率約五成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國香港足球總會今日（ 24 日）宣布，已與中國香港代表隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，雙方結束合作關係。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 20 小時前