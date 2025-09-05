美國限制部份中美洲國民入境 魯比奧：涉有意代中共行事 破壞當地法治｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國國務院周四（4日）最新宣布，對協助中國在中美洲國家境內從事破壞法治活動的中美洲公民，實施簽證限制。中國外交部暫未有公開回應。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在聲明中表示，美國致力打擊中國在中美洲的腐敗影響，並阻止其破壞法治的企圖，美方將限制一些中美洲國民的入境簽證，稱當中有人於所在國家「有意代表中國共產黨行事」，並破壞當地法治。

就上述政策，曾經參與此類活動的中美洲國民同樣受到簽證限制，相關人士及直系親屬均沒有資格入境美國。

聲明中未有點名具體人士身分，美方指，行動重申了總統特朗普保護美國在區內的經濟繁榮和國家安全利益承諾，利用一切可用工具來促進區內安全，並繼續追究故意在中美洲與中共合作並破壞西半球穩定的中美洲國民責任。

對於美國方面的說法，中國外交部、中國駐華盛頓大使館目前暫未作出回應。