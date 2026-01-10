美國陸軍加強未來戰鬥車輛的火力，訂購 16 枚 50 毫米火炮

美國陸軍在其數十年來最具影響力的裝甲現代化努力中，正穩步推進其未來戰場火力的重新定義。防務巨頭北方格魯曼（Northrop Grumman）確認，陸軍已經訂購了總共 16 顆 XM913 50mm Bushmaster 鏈槍，以支持 XM30 機械化步兵戰鬥車競賽的下一階段測試。這項發展之際，陸軍高層越來越多地將 XM30 描述為在裝甲旅戰鬥小組中提升致命性和生存能力的全面重置。

根據北方格魯曼的說法，新型火炮的交付已經在進行中，並將送達陸軍的戰鬥能力發展指揮部（DEVCOM）。XM30 項目旨在超越布拉德利（Bradley）車輛的升級限制，提供全新一代的機械化步兵能力。在官方原型合同公告中，陸軍將 XM30 描述為一種變革性的替代方案，能夠在致命性、士兵和車輛的生存能力及長期升級潛力方面帶來重大進展。

該願景的核心是一個模塊化開放系統架構，旨在容納無人或遠程操作的炮塔、高級傳感器和火控系統，以及足夠的空間、電力和冷卻系統，以整合未來的武器、保護技術及隨著威脅演變而產生的戰場效果。與其他鏈槍類似，XM913 使用外部驅動系統和受控的射擊週期，這有助於確保穩定的供彈、可預測的後座力和可靠的操作，這對於需要在運動中準確瞄準目標的穩定炮塔尤其重要。

北方格魯曼還強調該武器的雙供彈、第一發選擇能力，允許射手在不同類型的彈藥之間迅速切換，這在與敵軍接觸時尤其有價值，特別是在戰鬥快速轉換至裝甲車輛和隱蔽的步兵之間的情況下。

在 XM30 的火力升級背後，陸軍選擇 50mm 武器的原因不僅在於戰鬥性能，還在於後勤和準備狀況。北方格魯曼指出，XM913 與美國士兵已經熟悉的 Bushmaster 系統共享訓練和維護實踐，有助於陸軍加速達到作戰準備，因為 XM30 將取代布拉德利。儘管 XM30 的載彈量將少於布拉德利，但 50mm 火炮的更高致命性意味著需要的射擊次數會更少，這種效率在未來部隊分散作戰、補給在受限環境中變得更困難的情況下尤為重要。

在短期內，XM913 的整合相對簡單。50mm 火炮正在交付給陸軍的 DEVCOM 進行測試，然後發放給兩家 XM30 的主要承包商。北方格魯曼的影像已經顯示該火炮安裝在 GDLS 的 Griffin III 和 Rheinmetall 的 Lynx 概念車上，作為 XM30 的代表候選者。超越 XM30，這一設計反映了更廣泛的增長策略。整個武器系統的重量約為 692 磅，使其最適合用於較大的步兵戰鬥車及重型平台，這些平台具備足夠的炮塔大小、內部空間和後座力控制，特別是專為 50mm 類武器設計的現代遠程炮塔。

