美國陸軍將建造無人軍事車輛以應對高風險任務

BAE Systems 和 Forterra 最近宣佈展開合作，計劃快速原型開發一款自主式裝甲多用途車輛（AMPV）。這項合作旨在開發一種具有高度生存能力的自駕 AMP，並且能以快速超越傳統開發週期的速度進行測試。根據計劃，這一能力選項及其技術預計在 2026 年進行展示。此舉代表了軍事技術進步的一個重要里程碑，顯示出在現代戰爭中，自主技術的重要性日益增加。

BAE Systems 的地面機動產品線總監 Bill Sheehy 表示，這一夥伴關係不僅僅是流行術語的堆砌，而是實實在在地為軍隊提供能夠在任何戰場上保持優勢的具體選擇。通過將在戰鬥車輛生產和自主技術開發領域的最佳專家聚集在一起，這一合作有望實現更快的發展速度和更大的思維格局，從而為士兵提供所需的優勢。Forterra 作為一家位於馬里蘭州的公司，則提供了廣泛的自主任務能力，並設計了可互操作的移動平台，旨在支持各種任務的無縫整合。

在增強下一代系統的模組化開放系統和協作方法的基礎上，這一能力套件將在 AMP 的模組化底盤上搭載 Forterra 的 AutoDrive 全堆棧自主車輛系統。美國陸軍上個月也選擇了 Forterra，支持該機構驗證無人系統（UxS）的自主性計劃。這一計劃旨在獲得一種能夠在所有作戰設計領域（ODD）中運行的自主解決方案，以滿足未來戰鬥的需求。Forterra 聲稱，其系統在每個任務系統中整合了通用的自主堆棧，確保無縫互操作性。

Forterra 的自主堆棧設計旨在提升擴展性和整合性，允許車輛獨立運行，或作為一個連接的、具韌性的力量的一部分運作。這種強大的自主性與無縫的通信和網絡相結合，確保配備 Forterra 技術的平台能夠適應現代戰場的複雜性。Forterra 副總裁 Patrick Acox 提到，AutoDrive 是通往更強大網絡和更智能操作的途徑，為支持 AMP 能力套件提供必要的基礎設施。與 BAE Systems 合作開發集成 AMP 將成為國家安全的又一突破。

這一技術前瞻性的方法不僅限於一個戰鬥車輛系列，還兼容美國陸軍裝甲旅戰鬥隊（ABCT）中目前使用的其他現代系統，包括 Bradley A4 和 M109A7 自走炮。AMPV 是美國陸軍用以取代越戰時期和舊型 M113 車輛家族的計劃，對於未來的裝甲旅戰鬥隊至關重要，並將實現軍隊在保護性、機動性、可靠性和互操作性方面的戰略要求。根據 BAE Systems 的說法，AMPV 將與 ABCT 整合，並要求能夠與 M1 Abrams 坦克和 M2 Bradley 車輛並行作戰。這一計劃的成功將標誌著美國軍事技術的又一重大進展，對於提升國防能力具有深遠的影響。

