今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
美國陸軍將建造無人軍事車輛以應對高風險任務
BAE Systems 和 Forterra 最近宣佈展開合作，計劃快速原型開發一款自主式裝甲多用途車輛（AMPV）。這項合作旨在開發一種具有高度生存能力的自駕 AMP，並且能以快速超越傳統開發週期的速度進行測試。根據計劃，這一能力選項及其技術預計在 2026 年進行展示。此舉代表了軍事技術進步的一個重要里程碑，顯示出在現代戰爭中，自主技術的重要性日益增加。
BAE Systems 的地面機動產品線總監 Bill Sheehy 表示，這一夥伴關係不僅僅是流行術語的堆砌，而是實實在在地為軍隊提供能夠在任何戰場上保持優勢的具體選擇。通過將在戰鬥車輛生產和自主技術開發領域的最佳專家聚集在一起，這一合作有望實現更快的發展速度和更大的思維格局，從而為士兵提供所需的優勢。Forterra 作為一家位於馬里蘭州的公司，則提供了廣泛的自主任務能力，並設計了可互操作的移動平台，旨在支持各種任務的無縫整合。
在增強下一代系統的模組化開放系統和協作方法的基礎上，這一能力套件將在 AMP 的模組化底盤上搭載 Forterra 的 AutoDrive 全堆棧自主車輛系統。美國陸軍上個月也選擇了 Forterra，支持該機構驗證無人系統（UxS）的自主性計劃。這一計劃旨在獲得一種能夠在所有作戰設計領域（ODD）中運行的自主解決方案，以滿足未來戰鬥的需求。Forterra 聲稱，其系統在每個任務系統中整合了通用的自主堆棧，確保無縫互操作性。
Forterra 的自主堆棧設計旨在提升擴展性和整合性，允許車輛獨立運行，或作為一個連接的、具韌性的力量的一部分運作。這種強大的自主性與無縫的通信和網絡相結合，確保配備 Forterra 技術的平台能夠適應現代戰場的複雜性。Forterra 副總裁 Patrick Acox 提到，AutoDrive 是通往更強大網絡和更智能操作的途徑，為支持 AMP 能力套件提供必要的基礎設施。與 BAE Systems 合作開發集成 AMP 將成為國家安全的又一突破。
這一技術前瞻性的方法不僅限於一個戰鬥車輛系列，還兼容美國陸軍裝甲旅戰鬥隊（ABCT）中目前使用的其他現代系統，包括 Bradley A4 和 M109A7 自走炮。AMPV 是美國陸軍用以取代越戰時期和舊型 M113 車輛家族的計劃，對於未來的裝甲旅戰鬥隊至關重要，並將實現軍隊在保護性、機動性、可靠性和互操作性方面的戰略要求。根據 BAE Systems 的說法，AMPV 將與 ABCT 整合，並要求能夠與 M1 Abrams 坦克和 M2 Bradley 車輛並行作戰。這一計劃的成功將標誌著美國軍事技術的又一重大進展，對於提升國防能力具有深遠的影響。
推薦閱讀
其他人也在看
歐洲最大核電廠的切爾諾貝爾式災難擔憂
隨著俄烏戰爭持續進行，位於烏克蘭的扎波羅熱核電廠面臨著嚴峻的挑戰。根據多方報導及俄方的說法，該核電廠已經在沒有 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Cybertruck 門設計引發致命事故：訴訟展開
Tesla 在美國面臨兩宗新訴訟，原因是 2024 年感恩節前夕在加利福尼亞發生的一起 Cybertruck […]TechRitual ・ 21 小時前
Tesla 獲得異常的價格預測提升來自著名空頭分析師
Tesla（NASDAQ: TSLA）近日在宣布其在汽車交付和能源部署方面創下最高季度成績後，獲得了一位著名空 […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung Galaxy F07 正式加入 A07 和 M07 兄弟系列
幾天前，Samsung 正式發佈了 Galaxy M07，隨後 Galaxy F07 也在該公司印度網站上列出 […]TechRitual ・ 1 天前
LG 中秋限定優惠！空氣清新機近六折入手，精選產品折上折
中秋佳節不僅是團聚的好時機，更是入手家電的黃金時刻！LG 中秋限定優惠現正火熱開跑，即日起至 10 月 8 日期間，全店精選產品額外 92 折，讓你用超值價格升級居家生活。不僅如此，多款人氣商品已經降價促銷，其中空氣清新機折上折後低至近六折，趁優惠入手為你家人打造更健康、清新的居家環境！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazfit T-Rex 3 Pro 實測：專為極限環境而生的全能運動夥伴!
LRT 於近期正式引進 Amazfit 全新戶外旗艦智能手錶 T-Rex 3 Pro，這款手錶延續系列的高強度耐用設計與專業運動基因，並在多項功能上升級，針對高要求的運動愛好者提供更完善的戶外體驗。我們進行了詳細實測，從路線規劃、硬件設計到健康追蹤，深入剖析其實際表現。Mobile Magazine ・ 1 天前
Daniel Ek 辭任不會改變 Spotify 的現狀
Spotify 在過去幾年裡因多種原因受到藝術家的批評，包括音質差、報酬低、向 Joe Rogan 付出數百萬 […]TechRitual ・ 15 小時前
街燈變身電動車充電站的創新實踐
來自賓州州立大學的研究人員開發了一個框架，利用街燈作為電動車充電的選擇。他們在堪薩斯城和密蘇里州安裝了 23 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 編碼顯示經濟型車型細節及潛在價格
Tesla 的網站編碼似乎潛在地揭示了一些有關其計劃推出的經濟型車型的細節，包括可能的價格。儘管這些細節尚未得 […]TechRitual ・ 1 天前
Apple Watch S11 首降！HK$5,600 購 46mm 鈦合金 5G 版｜Amazon Prime Day優惠2025
Apple Watch Series 11 才發售沒多久，Amazon 就趁著秋季 Prime Big Deal Days 的機會開始打折促銷了。目前它的 46mm 鈦合金行動版本降到了 US$720，相較美國官網大約是 95 折的優惠幅度。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
小米電動車無需人類指揮自動駕駛的最新報導
近日，在中國發生了一起關於小米 Xiaomi SU7 的異常事件，引起了廣泛的關注。據報導，這輛車在停車時意外 […]TechRitual ・ 17 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 7 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 5 小時前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 1 天前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 2 天前