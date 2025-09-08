美國陸軍採用高能激光系統應對威脅

一間位於維吉尼亞的公司最近向美國陸軍交付了兩套高能激光系統單元，這些系統由 AeroVironment 開發，稱為 20kW LOCUST 激光武器系統（LWS）。該系統能夠識別、追蹤和攻擊各種目標，並具備硬殺傷的高能激光能力。這兩套移動式反無人機系統（C-UAS）原型激光武器系統的交付，標誌著美國陸軍快速能力與關鍵技術辦公室（RCCTO）的重要進展。這些多用途高能激光（AMP-HEL）原型系統將 AV 的 20kW 級 LOCUST LWS 集成在通用汽車防務部的步兵小組車（ISV）平台上，提高了該系統的靈活性和應用潛力。

這項武器系統在移動式前線反無人機能力方面具有重要進步。AeroVironment 的太空與定向能量部門的高級副總裁 Mary Clum 表示：「這一里程碑標誌著美國陸軍在可部署的定向能量能力方面的重要進展。」她補充道，透過 AMP-HEL 計劃，AeroVironment 正在交付經過廣泛驗證的 LOCUST 激光系統，這是一種技術先進的解決方案，已顯示出在反無人機戰鬥中的可靠性和作戰準備。AeroVironment 對能支持美國陸軍 RCCTO 感到榮幸，並希望能加速戰鬥人員獲得這些關鍵能力。

在整合於 AeroVironment 的定向能量製造設施後，AMP-HEL 原型系統在亞利桑那州的尤馬驗證場進行了嚴格的政府驗收測試，這些測試旨在驗證其性能、機動性、安全性和致命性。隨後，陸軍單位在奧克拉荷馬州的西爾堡進行了新設備訓練，以準備潛在的定向能量能力的使用。根據新聞稿，士兵們的反饋將影響持續的改進，以確保戰鬥人員在動態威脅環境中的準備和作戰相關性。

AMP-HEL 原型的研發是美國陸軍更廣泛現代化計劃的一部分。AeroVironment 的定向能量系統副總裁 John Garrity 表示，從真實事件中可以明確看出這些系統的需求：「現在是將定向能量技術交到各地戰鬥人員手中的時候，我們有信心 LOCUST 能夠滿足這一需求。」他指出，AeroVironment 對支持美國陸軍的現代化和模塊化優先事項持續承諾，並準備通過我們的 LOCUST 激光系統的全規模生產來滿足任務需求，包括 AMP-HEL 及其他移動和固定站平台，以提高致命性，並不斷增強我們在可靠性和精準追蹤及瞄準技術上的驗證能力，以應對不斷演變的威脅。

AeroVironment 強調 AMP-HEL 原型的努力是美國陸軍迅速開發和部署定向能量解決方案以對抗各種威脅的更大現代化倡議的一部分，包括無人機及其他空中系統。該公司指出，將激光系統集成於輕便、高度機動的 ISV 平台上，體現了對可擴展、可適應和遠征性部隊保護解決方案的承諾。下個月，AeroVironment 將交付第二批 AMP-HEL，包括兩輛配備 20kW 級 LOCUST LWS、雷達和指揮控制系統的聯合輕型戰術車輛。

