美國陸軍設立 AI 與機器學習專業職涯通道
美國陸軍正式推出了一個新的職業發展路徑，專為軍官專注於人工智能（AI）和機器學習（ML）。該服務將 49B 人工智能/機器學習官員定為正式專業領域，這一舉措標誌著陸軍向數據驅動和 AI 使能的軍隊轉型的深入。陸軍領導人表示，這一新的專業將培養專注於在戰場上實現 AI 的軍官專家。此公告恰逢軍方加速採用自主系統、數據驅動決策工具和 AI 支持的後勤系統之際。美國陸軍發言人霍華德中校表示，這是一個刻意且關鍵的步驟，以跟上當前和未來的作戰需求。
陸軍於 1 月初開放了這一新的專業領域，軍官可以通過志願轉職獎勵計劃（VTIP）申請。該計劃允許軍官在服役期間轉換職業領域。陸軍並未列出嚴格的先決條件，但表示在 AI 和機器學習方面擁有學術或技術經驗的軍官將更具優勢。陸軍未透露第一批將選擇多少名軍官，並將逐步實施該計劃。第一個正式選拔委員會將於 2026 年 1 月通過 VTIP 召開，入選的軍官將在 2026 財政年度結束前完成重新分類。
選中的軍官將接受研究生級別的培訓，該計劃強調 AI 系統的實際開發、部署和維護。陸軍希望這些軍官能將技術能力轉化為作戰效果。新專家將在多個任務領域工作，其職責包括加速戰場決策、提高後勤效率以及支持機器人和自主系統。過去一年，陸軍大力推進自主技術的應用，持續擴大無人機操作和戰場機器人的使用。新的 49B 軍官將協助在大規模範圍內部署和監督這些系統。
建立 49B AI/ML 職業路徑是維持陸軍決定性優勢的另一項重要投資。霍華德表示，最終是要打造一支能夠超越、超速和超越任何對手的軍隊。49B 的推出符合國防部更廣泛的戰略。五角大廈最近為軍人和文職員工推出了自己的生成式 AI 平台，該系統基於經政府批准的 Google 的 Gemini 模型。美國戰爭的未來已經到來，而它的關鍵在於 AI，國防部長赫格塞斯在宣布計劃的視頻中說。陸軍領導人將這一新專業視為結構性變革，而非試點計劃。通過將 AI 專業知識嵌入軍官隊伍，陸軍希望能夠比單靠承包商或文職分析師更快地行動。陸軍預計第一批 49B 軍官將在財政年度結束前完成重新分類。
