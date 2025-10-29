44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」 低調賣豪宅當暖爸

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）正式升格當爸爸！他與28歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的第一個孩子已於10月25日在美國麻薩諸塞州出生，雖然未公開孩子的姓名與性別，不過網傳兩人生下的是個女兒，全名取為「Alma Grace Baptista Evans」，融合父母雙方姓氏。

克里斯與阿爾芭的戀情始於2020年左右，2021年在紐約被拍到牽手畫面後才曝光。2023年初，克里斯在Instagram首度分享兩人玩鬧互動的影片，展現溫柔的一面。同年9月，兩人舉辦婚禮，賓客名單嚴格保密，據悉只有「鋼鐵人」小勞勃道尼與「雷神」克里斯漢斯沃等少數好友到場。

而成為父親的克里斯，也早已為家庭生活做好準備。他近期以約700萬美元（約台幣2.1億元）出售好萊塢山莊，計畫搬回波士頓與家人同住。其實他早在2022年受訪時就曾表示，最嚮往的生活是擁有妻子、孩子與一個安穩的家，並希望讓孩子在熟悉的環境中長大。如今心願成真，他也將生活重心轉回家庭。

消息曝光後，粉絲紛紛留言祝賀，雖然夫妻倆尚未公開更多細節，但從克里斯賣房、搬家的動作不難看出，這位曾守護世界的英雄，如今正準備好守護他的小家庭。

