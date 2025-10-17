美國電子遊戲工會反對沙烏地阿拉伯550億收購EA，呼籲監管機構嚴格審查交易

EA 宣布將由 PIF 沙烏地阿拉伯共同發展基金為首的投資集團以 550 億美元收購，消息一出引發不少西方媒體與社群的擔憂，而美國電子遊戲工人聯合會（CWA）發表聲明，本次收購沒有任何員工被事先知會或代表，加上 EA 負債 200 億美元的槓桿收購將有極大風險優先裁員影響權益，要求監管機構嚴格審查此筆交易。

電子遊戲工會反對沙烏地阿拉伯收購 EA(Getty Images/合成)

CWA 官方聲明請願書，提到 EA年收入高達75億美元，年利潤高達 10 億美元，是全球最大的電子遊戲開發商和發行商之一。 EA 的成功完全歸功於數萬名員工，正是他們的創造力、技能和創新精神，使得 EA 當初值得被收購，但本次交易沒有任何員工被優先支會與成為代表，尤其擔心那些被上層武斷地認定為「獲利能力較弱」的工作室的未來，因為它們對電子遊戲產業的貢獻決定了 EA 的聲譽。

EA 自 2022 年以來，由於 3A 級和獨立工作室的大規模裁員，估計已有四萬名電子遊戲從業人員失業，如果因為這筆額外負債 200 億美元的槓桿融資交易而導致更多旗下人員失業或工作室關閉，這只是投資者填滿自己錢包而非增強 EA 本身的選擇，鄭重向本次審查的民意監管機構呼籲嚴密審查本次交易，如同先前微軟收購動視暴雪一樣，這個總額 550 億美元收購案須由世界各國監管機構批准。

美國電子遊戲工人聯合會（CWA）發表聲明（圖源：CWA）

