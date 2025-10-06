中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
美國飛行員與 AI 驅動無人機共同演練新一代空戰
美國空軍的飛行員正學習如何與無人機並肩飛行，例如由人工智能（AI）駕駛的 XQ-58 Valkyrie。這種自主技術使無人機能夠在瞬息萬變的環境中快速作出決策並靈活應對，因此，飛行員必須與由 AI 操控的無人機進行訓練，以增強對其反應速度和飛行穩定性的理解。這一過程不僅提升了飛行員的技能，還為未來的空戰應用奠定了基礎。美國空軍的飛行員需要掌握如何與這些 AI 驅動的無人機協同工作，因為這將成為未來作戰模式的一部分。
隨著 AI 技術的進步，這些無人機不僅能夠飛行，還在學習防禦機制，以便在未來的戰鬥中提供支持。這一努力已經獲得了「Top Gun AI」的暱稱。美國空軍的特倫特·麥克穆倫上校在接受 CBS News 訪問時提到，AI 驅動的無人機可能執行的任務包括攔截敵方飛機。這樣的研發不僅促進了人機協作，還為未來的空戰提供了新的戰略思路。
XQ-58 Valkyrie 是一種協作作戰飛機（CCA）/自主協作平台（ACP），旨在與聯合及盟軍部隊協同作戰。這款由 Kratos 開發的隱形戰鬥無人機，作為低成本可耗損打擊示範計劃的一部分，向美國空軍展示其先進技術。Valkyrie 的設計目的是為美國戰鬥人員提供高性價比的隱形協作飛機，並能夠執行多種任務。根據 Kratos 的說法，這款無人機的航程可達 3,000 海里（約 3,452 英里），最高時速可達 0.86 馬赫（約 659 英里每小時），可以在 45,000 英尺的高度飛行，並承載最大 6,000 磅的重量。
該無人機系統目前已投入生產，並與美國空軍和海軍陸戰隊的 F-35、F-22、F-15EX 和 F-18 等飛機一同飛行，這使得其能夠快速建造並以大量投入使用。美國空軍目前正在佛羅里達州的艾格林空軍基地進行 XQ-58 Valkyrie 的測試任務，以促進人機協作的發展。這些測試旨在評估 AI 無人機在模擬戰鬥情境中的表現，並為未來的發展提供數據支持。
空戰司令部負責人阿德里安·斯賓將軍告訴 CBS News，計劃將 AI 駕駛的無人機與有人駕駛的飛機一起操作。今年七月，96 試驗聯隊的第 40 飛行測試中隊在模擬戰鬥情境中執行了 XQ-58A Valkyrie 的測試，飛行員管理著 ACPs。這些測試所獲得的數據將有助於未來的發展，並在各部隊中部署半自主能力。美國空軍還在 F-16 戰鬥機的自動化方面取得了重要進展，實現了無人駕駛的「Viper」飛行。
美國空軍已經在四月宣布，六架 F-16 中的三架正進行 VENOM 改造過程，這一過程涉及軟件、硬件和儀器的升級，最終將使這些飛機能夠自主飛行。隨著 F-16 VENOM 的逐步實現，空軍還在實時建模和戰鬥模擬環境中測試其自主性。在實際飛行測試開始時，測試飛行員將乘坐飛機，監督飛行並能夠實時啟動或停止自主操作。這一系列的硬體測試將檢查飛行員在激烈的飛行操作中如何保持在身體和健康安全的限制內，確保在 F-16 首批到達的 18 個月內，經過全方位改造的飛機能夠準備就緒。
美國空軍的官員強調，目前將飛機或無人機完全自主化並不是可行的解決方案，仍然需要依賴人類的指令。然而，使用無人駕駛的飛機或無人機執行任務和攔截敵方飛機的潛力，無疑是未來戰爭的一個重要機會。這不僅是技術的進步，還代表著戰略思維的變化，將人機協作推向新的高度。
推薦閱讀
其他人也在看
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
名對沖基金經理：美股處牛市末期爆發前夕 短期或迎強勁升浪
著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器
中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項 […]TechRitual ・ 1 天前
Elon Musk 的 xAI 成為孟菲斯第二大納稅人僅用一年時間
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 正在重塑孟菲斯的經濟格局。在短短十二個月內，該公司已成為該市及 […]TechRitual ・ 11 小時前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 4 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議
隨著 Tesla 計劃在本週發佈 Full Self-Driving（FSD）版本 14，首席執行官 Elon […]TechRitual ・ 6 小時前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 22 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 2 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 13 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 1 天前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
特斯拉連發神祕預熱短影片 低價Model Y終於要來了？
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）先後在社交媒體上發布了兩段短影片，預告將在周二（7 日）舉辦活動，並暗示可能在活動中發表新車型。鉅亨網 ・ 4 小時前