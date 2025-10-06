美國飛行員與 AI 驅動無人機共同演練新一代空戰

美國空軍的飛行員正學習如何與無人機並肩飛行，例如由人工智能（AI）駕駛的 XQ-58 Valkyrie。這種自主技術使無人機能夠在瞬息萬變的環境中快速作出決策並靈活應對，因此，飛行員必須與由 AI 操控的無人機進行訓練，以增強對其反應速度和飛行穩定性的理解。這一過程不僅提升了飛行員的技能，還為未來的空戰應用奠定了基礎。美國空軍的飛行員需要掌握如何與這些 AI 驅動的無人機協同工作，因為這將成為未來作戰模式的一部分。

隨著 AI 技術的進步，這些無人機不僅能夠飛行，還在學習防禦機制，以便在未來的戰鬥中提供支持。這一努力已經獲得了「Top Gun AI」的暱稱。美國空軍的特倫特·麥克穆倫上校在接受 CBS News 訪問時提到，AI 驅動的無人機可能執行的任務包括攔截敵方飛機。這樣的研發不僅促進了人機協作，還為未來的空戰提供了新的戰略思路。

XQ-58 Valkyrie 是一種協作作戰飛機（CCA）/自主協作平台（ACP），旨在與聯合及盟軍部隊協同作戰。這款由 Kratos 開發的隱形戰鬥無人機，作為低成本可耗損打擊示範計劃的一部分，向美國空軍展示其先進技術。Valkyrie 的設計目的是為美國戰鬥人員提供高性價比的隱形協作飛機，並能夠執行多種任務。根據 Kratos 的說法，這款無人機的航程可達 3,000 海里（約 3,452 英里），最高時速可達 0.86 馬赫（約 659 英里每小時），可以在 45,000 英尺的高度飛行，並承載最大 6,000 磅的重量。

該無人機系統目前已投入生產，並與美國空軍和海軍陸戰隊的 F-35、F-22、F-15EX 和 F-18 等飛機一同飛行，這使得其能夠快速建造並以大量投入使用。美國空軍目前正在佛羅里達州的艾格林空軍基地進行 XQ-58 Valkyrie 的測試任務，以促進人機協作的發展。這些測試旨在評估 AI 無人機在模擬戰鬥情境中的表現，並為未來的發展提供數據支持。

空戰司令部負責人阿德里安·斯賓將軍告訴 CBS News，計劃將 AI 駕駛的無人機與有人駕駛的飛機一起操作。今年七月，96 試驗聯隊的第 40 飛行測試中隊在模擬戰鬥情境中執行了 XQ-58A Valkyrie 的測試，飛行員管理著 ACPs。這些測試所獲得的數據將有助於未來的發展，並在各部隊中部署半自主能力。美國空軍還在 F-16 戰鬥機的自動化方面取得了重要進展，實現了無人駕駛的「Viper」飛行。

美國空軍已經在四月宣布，六架 F-16 中的三架正進行 VENOM 改造過程，這一過程涉及軟件、硬件和儀器的升級，最終將使這些飛機能夠自主飛行。隨著 F-16 VENOM 的逐步實現，空軍還在實時建模和戰鬥模擬環境中測試其自主性。在實際飛行測試開始時，測試飛行員將乘坐飛機，監督飛行並能夠實時啟動或停止自主操作。這一系列的硬體測試將檢查飛行員在激烈的飛行操作中如何保持在身體和健康安全的限制內，確保在 F-16 首批到達的 18 個月內，經過全方位改造的飛機能夠準備就緒。

美國空軍的官員強調，目前將飛機或無人機完全自主化並不是可行的解決方案，仍然需要依賴人類的指令。然而，使用無人駕駛的飛機或無人機執行任務和攔截敵方飛機的潛力，無疑是未來戰爭的一個重要機會。這不僅是技術的進步，還代表著戰略思維的變化，將人機協作推向新的高度。

