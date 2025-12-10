美國首個微型核反應堆 MARVEL 選定五隊進行實驗

愛達荷國家實驗室（INL）近日宣布初步選擇了五個團隊，進行首批終端用戶實驗，這些實驗將在微反應堆應用研究驗證與評估（MARVEL）測試平台上進行。這些努力包括為人工智能（AI）競賽提供數據中心電力和推進海水淡化，旨在釋放私營部門的創新潛力，加速商業核能的部署。

MARVEL是首個微反應堆測試平台，專為開創核能在非傳統應用中的整合而設計。該反應堆的體積相當於一輛轎車，並且高度僅為 15 英尺。它計劃在INL的瞬態反應堆測試設施運行，為私營部門提供一個難得的平臺，以展示在現場系統上的創新應用。儘管體積小巧，MARVEL的熱能能力卻非常強大。它作為一個鈉鉀冷卻的微反應堆，使用鈾-鋯氫化物燃料，這與大學研究所使用的燃料類似。

該系統利用自然循環冷卻，運行溫度範圍為 500°C 至 550°C，產生 85 千瓦（kW）的熱能和約 20 kW 的電力。美國能源部核能辦公室的微反應堆計劃國家技術總監約翰·傑克遜（John Jackson）表示，全球找不到其他地方能提供這樣的支持，以促進核能的公共部門創新。借助MARVEL，企業可以探索微反應堆如何可能幫助我們贏得全球AI競賽，解決水資源挑戰，還有更多。

五個經過競爭性選擇的團隊包括主要的行業領袖和學術機構，專注於在關鍵領域展示可行性。亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）提出將MARVEL與模組化數據中心相結合的方案，旨在為防務和政府機構創造一個自給自足的系統，能獨立於傳統電力基礎設施運行。

同樣專注於計算能力的DCX USA和亞利桑那州立大學計劃展示微反應堆為人工智能數據中心供電的可行性，收集提供AI處理所需穩定持續電力的數據。運營進步和資源管理也是所選實驗的關鍵焦點。通用電氣旗下的Vernova計劃展示遠端和自主的反應堆運作，以確立更廣泛商業應用的控制標準。

同時，輻射檢測技術公司將測試先進的高性能傳感器技術，以監控先進反應堆的性能。最後，由Shepherd Power、NOV和ConocoPhillips組成的聯盟將啟動一個小規模海水淡化項目，利用核能產生的過程熱量來應對石油和天然氣作業中產生的水所帶來的挑戰。所選團隊將與能源部和國家實驗室專家協調，制定實施計劃並確定其提案的可行性。這些努力可能導致全面的示範機會，預計最終協議將於2026年宣布。

