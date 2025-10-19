不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓
位於維吉尼亞州的一家公司最近交付了首個空中激光水雷檢測系統（Airborne Laser Mine Detection System, ALMDS）傳感器艙，這一創新技術旨在提升海上作戰的效率和安全性。這款系統的設計目的是為了能夠在飛行過程中快速且準確地探測水面下的水雷，從而為軍事行動提供及時的信息，避免潛在的危險。該系統的發展，是應對當前海上威脅的一項重要進展，尤其是在日益增長的地緣政治緊張局勢下，海洋安全愈發受到重視。ALMDS 的傳感器艙採用了先進的激光技術，能夠在不接觸水面的情況下，透過激光束反射來檢測水雷的存在。這種技術的優勢在於其高效性和準確性，能夠在短時間內掃描大範圍的海域，提供可靠的數據支持。
這一系統的運用不僅能夠提高水雷探測的準確性，還能減少人員的風險，因為傳感器艙可以安裝在無人機上進行遠程操作。這樣的部署方式，對於提升海軍的作戰能力有著重要意義。根據報導，ALMDS 系統的傳感器艙能夠在不同的天氣條件下運行，這意味著無論是在平靜的海面還是惡劣的氣候環境中，該系統都能保持高效的運作。這也使得該技術在實際應用上具備了更大的靈活性，能夠適應各種需求的軍事任務。
在當前的全球安全形勢下，水雷的威脅依然是海上作戰中的一個重要因素，尤其是在一些衝突地區，水雷的佈設使得海上航行變得極為危險。因此，擁有一種高效且可靠的水雷檢測技術，將成為各國海軍提升作戰能力的關鍵。ALMDS 系統的引入，正是針對這一需求而生，未來可能會在多項海軍任務中發揮重要作用。隨著技術的不斷進步，類似的系統將可能得到更廣泛的應用，從而進一步提升海軍的作戰效率和安全性。這一新技術的發展，不僅是軍事技術的一次突破，也為未來的海洋安全提供了新的保障。
