美國首宗高濃縮低鈾燃料運抵 促進核能自給自足

美國標準核能公司（Standard Nuclear）近日在田納西州的奧克里奇（Oak Ridge）設施接收了首批高濃縮低豐富鈾（HALEU）原料。這次配送是美國能源部（DOE）推動建立國內先進反應堆燃料供應鏈的一部分。標準核能公司作為三結構各向同性（TRISO）燃料的生產商，成為首個獲得DOE授權並收到HALEU實體運送的公司。標準核能的首席執行官Kurt Terrani表示：「我們自豪成為首個獲得DOE授權，邁向全面TRISO燃料生產的公司，這對於為美國提供可靠的先進核能至關重要。」

這批原料由DOE分配給位於加利福尼亞的核微反應堆開發商Radiant。標準核能將把這些材料加工成TRISO燃料，以供Radiant計劃於2026年進行的先進反應堆示範使用。標準核能指出，所接收的材料量足以為Radiant的首個反應堆啟動提供完整的核心負載。該項目在標準核能與DOE愛達荷州運營辦公室之間的其他交易協議（OTA）下運行。此次運送是美國政府更廣泛努力的一部分，旨在開發一個豐富度介於5%至20%的鈾的國內供應鏈。美國政府已撥款27億美元，以加強低豐富鈾和HALEU的供應鏈，減少對外部來源的依賴。

標準核能在一份新聞稿中補充道：「DOE分配給Radiant的HALEU原料將由標準核能加工成耐用的TRISO燃料。」這一進展緊隨2025年7月啟動的燃料線試點計劃，旨在加速先進核反應堆設計的測試。Radiant計劃於2026年測試其1 MWe的Kaleidos微反應堆，首批客戶部署預計在2028年啟動。該公司最近籌集了超過3億美元的資金，並計劃在奧克里奇建造一座工廠，製造可運輸的核發電機。

DOE於2025年8月選擇Radiant參加反應堆試點計劃，以期在2026年7月4日前實現三種設計的反應堆臨界。所生產的TRISO燃料由鈾、碳和氧核組成，這些核被三層碳和陶瓷材料包裹，以防止放射性裂變產物的釋放。這些顆粒抵抗中子輻射、腐蝕和高溫，可以成形為圓柱形顆粒或球形卵石，以用於高溫氣冷卻或熔鹽冷卻的反應堆。每個TRISO顆粒都作為其自身的密封系統，在各種反應堆條件下保持裂變產物的安全。

Terrani表示，接收HALEU運送將使公司邁向全面的TRISO燃料生產。這一生產旨在支持美國內部先進核能的部署。此次HALEU原料的接收是一個變革的時刻，堅定了標準核能在先進核燃料供應鏈中的領先地位。

