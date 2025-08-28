經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
美國首次在公共區塊鏈上上傳 GDP 數據
美國商務部於星期四宣布，將正式在多條公共區塊鏈上發佈經濟數據，這一舉措標誌著聯邦機構在區塊鏈整合方面邁出了歷史性的一步。根據報導，該部門已經開始將 2025 年第二季度的國內生產總值（GDP）數據直接上鏈，這些數據將被記錄在 Bitcoin、Ethereum、Solana 等八個不同的區塊鏈網絡上，並獲得了主要加密貨幣交易所 Coinbase、Gemini 和 Kraken 的支持。
商務部確認其已上傳所謂的“2025 年季度 GDP 數據發佈的官方哈希值”，在某些情況下還包括頂部 GDP 數字。此外，該部門還在 Tron、Avalanche、Stellar 及 Ethereum 的第二層網絡 Polygon、Arbitrum 和 Optimism 上發佈了相關數據。Chainlink 向 Decrypt 澄清表示，雖然它並未直接協助上傳數據，但在未來的合作中將發揮關鍵作用。該部門宣布與去中心化預言機提供商 Chainlink 和 Pyth 建立合作關係，這些機構將在去中心化金融（DeFi）生態系統中分發經過驗證的美國經濟數據。
未來的數據發佈將包括個人消費支出（PCE）價格指數和私營內部最終銷售的實際數據，這被視為衡量經濟需求的重要指標。這一舉措是華盛頓首次將官方宏觀經濟統計數據放置於公共區塊鏈上，商務部長 Howard Lutnick 在聲明中強調了這一舉措的重要性。他表示：“商務部和唐納德·特朗普總統，這位被稱為‘加密總統’的人，將經濟統計數據公開發佈在區塊鏈上是非常合適的。我們正在讓美國的經濟真相變得不可篡改，並以全新的方式讓全球可訪問，鞏固我們作為全球區塊鏈之都的角色。”
針對這一舉措，加密貨幣行業的反應強調了透明度和實用性的重要性。Pyth 將此合作形容為“增強公共信息系統信心”的方式，並確保數據的完整性。Chainlink 也強調，這一整合將有助於建立預測市場、新的加密資產和代幣化金融產品。隨著公告的發佈，市場反應激烈，Pyth 的代幣 PYTH 在幾分鐘內激增 69%，短暫增加了近 10 億美元的市值。Chainlink 的 LINK 也上漲了 7.6%，隨後略微回落，但仍在一天內增加了超過 18 億美元的市值。LINK 在過去一個月已上漲超過 40%，增加了 70 億美元的市場價值。
整體加密貨幣市場也出現上漲，因為投資者在評估美國經濟韌性和這一象徵性區塊鏈發佈的影響。根據 CoinGecko 的數據，Bitcoin 的交易價格約為 $113,000 / 約 HK$ 880,400，24 小時內上漲了 0.9%。Solana 的價格上升了 2.3%，達到 $212 / 約 HK$ 1,653，曾一度上漲 5% 後回落。
這一發展凸顯了唐納德·特朗普總統在其第二任期內與加密貨幣行業的對接。Chainlink 的聯合創始人 Sergey Nazarov 參加了三月的白宮加密峰會以及上個月簽署的 GENIUS 法案，對於政府的做法表示公開讚揚。他對特朗普表示：“我想表達我深深的感激，因為您對我們行業的重視。”雖然官員們尚未具體說明在區塊鏈上發佈經濟數據相比傳統渠道的實際好處，但這一舉措顯示出政府的意圖。對於特朗普政府而言，區塊鏈不僅僅是一項技術，而是一種重塑美國經濟數據分享、信任和在全球市場中利用的工具。
推薦閱讀
其他人也在看
iPhone 出貨量預測將促進智能手機市場增長
根據 IDC 的最新預測，智能手機市場在 2025 年將比 2024 年增長 1%，而這一增長主要受 iPho […]TechRitual ・ 9 小時前
美國化學家高效回收電動車電池中的鋰
研究人員最近開發出一種新方法，可以有效地回收舊電動車電池中的鋰。這項由威斯康辛大學麥迪遜分校的化學家團隊研發的 […]TechRitual ・ 7 小時前
Waymo 在舊金山灣區確認大規模車隊擴展計劃
Waymo 最近確認，自上一次公開披露以來，已大幅擴展其在加利福尼亞灣區的無人駕駛共享車輛車隊。這一指標在自動 […]TechRitual ・ 13 小時前
Google 發佈 Pixel Care Plus，提供免費屏幕及電池維修服務
Google 正在逐步淘汰其 Pixel Care Plus 計劃中的 Preferred Care 擴展保修 […]TechRitual ・ 11 小時前
Samsung 確認 9 月 4 有 Galaxy Event！原生 One UI 8 裝置或現身、發表新作有這些
較早前 Samsung 宣佈，將在香港時間 9 月 4 日（下週四）舉行 Galaxy Event 發佈會，屆時估計會有多款新品推出市場；有外媒推斷部份機型，或將預載品牌全新 One UI 8 介面。Mobile Magazine ・ 38 分鐘前
Elon Musk 宣布 SpaceX 首次 Starship 捕捉任務時間
Elon Musk 最近透露了 SpaceX 將首次嘗試捕捉其巨型火箭 Starship 的計劃，這項火箭未來 […]TechRitual ・ 11 小時前
《半日速報》恆指半日收報25,156點 升158點; 恆生科技指數半日收報5,675點 升31點 藥明生物升逾6% 紫金礦業、中國有色礦業、中國黃金國際、江銅、阜博集團創新高
恆指半日收25,156點，升158點或0.6%。恆生科技指數報5,675點，升31點或0.6%。國指升60點或0.7%，報8,977點。 活躍重磅股表現: 平安(02318.HK) 收56.75元，上升1%； 小米集團(01810.HK) 收52.6元，下跌0.9%； 阿里巴巴(09988.HK) 收116.6元，上升0.7%； 騰訊(00700.HK) 收598元，上升0.7%； 美團(03690.HK) 收101.9元，上升0.2%； 異動恆指及國指成份股: 藥明生物(02269.HK) 收33.1元，上升6.6%； 海爾智家(06690.HK) 收26.74元，上升6.6%； 石藥(01093.HK) 收10.04元，上升6.4%； 申洲(02313.HK) 收61.65元，上升6.3%； 中生製藥(01177.HK) 收8.17元，上升6.2%； 攜程集團－Ｓ(09961.HK) 收580.5元，上升5.2%； 信義光能(00968.HK) 收3.33元，上升4.7%； 紫金礦業(02899.HK) 收25.82元，上升4.6%，創新高； 理想汽車(02015.HK) 收92.AASTOCKS ・ 1 小時前
Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$390 擴充掌機、筆電容量玩家必購
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$50。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
《黑神話：悟空》後3A大作崛起！外媒預測：中國將主導未來10年遊戲產業
近年來，中國遊戲產業迅速的崛起，從手遊多平台《原神》、《鳴潮》、《絕區零》等在多個地區的成功，到《黑神話：悟空》千萬銷量所帶起的 3A 遊戲風潮，其發展速度和潛力受到全球玩家矚目。而近日，外媒也分析和預測，中國將會在未來 10 年引領整個遊戲產業的風潮，只因為他們的開發者全都受《黑神話：悟空》影響，抱持著：「我們必須更努力工作，我們必須把遊戲做得更好」來滿足玩家的期待。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
湯文亮家姐赤柱豪宅蝕住賣！叫價$1.24億 料損手$380萬
本港樓市不振，有老牌家族持續減磅資產。湯文亮家姐、紀惠集團主席廖湯慧靄持有的赤柱灘道2伙相鄰大平層單位，近日以1.24億元推售，較8年前買入價低380萬或3%。上述物業為赤柱灘道10A及10B號地下，2個單位實用面積均為2,832平方呎，四房間隔，並設有專屬車位。代理指物業屬區内罕見大平層，現連租約出售，每個單位的意向價分別為6,200萬元，即合計1.24億元。翻查資料，廖湯慧靄於2017年先後以6,600萬元及6,180萬元購入2個單位，合共約1.278億元，最新意向價較買入價蝕讓380萬元，8年間樓價輕微貶值3%。紀惠集團近期接連放售旗下物業，包括灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下至三樓四層，每層意向價約6,000萬元；以及軒尼詩道452號及軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，叫價1.26億元。相關新聞：紀惠湯文亮子女420萬蝕讓車位 政協施清流再接貨 今年4月買湯家陽明山莊自住大宅湯文亮家族又套現｜放售灣仔莊士企業大廈四層舖 每層意向價6,000萬 延伸閱讀: 莊士企業大廈 勝華樓 陽明山莊 赤柱 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
《港股》恒指半日升158點 寧德漲逾7% 穩定幣概念及醫藥股再起舞
港股早市上升。恒指高開96點後升幅擴大，曾升278點見25,277點，半日升158點或0.6%，報25,156點；國指升60點或0.7%，報8,977點；恒生科技指數升31點或0.6%，報5,675點。大市半日成交總額1,840.69億元。 科技股方面，阿里(09988.HK)收市後公布業績，股價升0.7%，騰訊(00700.HK)、網易(09999.HK)及美團(03690.HK)升不足1%，京東(09618.HK)及百度(09888.HK)升2.6%及3.2%，嗶哩嗶哩(09626.HK)升1.1%，快手(01024.HK)跌1.6%。小米發布澎湃OS3操作系統，該股跌0.9%。中芯(00981.HK)半年純利按年升36%，該股隨內地晶片股跌2.3%，同業華虹(01347.HK)跌5.5%。此外，微盟(02013.HK)及藍思(06613.HK)跌逾3%，平安好醫生(01833.HK)及地平線(09660.HK)升5%及4.5%，萬國數據(09698.HK)升3.3%。 商湯(00020.HK)上半年經調整淨虧損收窄至11.6億人幣，股價倒跌0.5%。電訊設備股中興(00763.HAASTOCKS ・ 1 小時前
Honor Magic V5：最薄的摺疊手機背後的意義
Honor 的 Magic V5 是全球最薄的書本式可摺疊手機，但用戶可能不會察覺到這一點。它的厚度僅比 Op […]TechRitual ・ 14 小時前
Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能
Qualcomm 最近發佈了其全新的 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業客戶而設，並整合了零 […]TechRitual ・ 1 天前
TSMC 2nm 晶片計劃於第四季進入量產階段
年初時，有報導指出台積電在其 2nm 晶片的產量上遇到困難，這一情況被認為可能會導致 Apple 等主要客戶的 […]TechRitual ・ 1 天前
WhatsApp 推出 AI 驅動的寫作助手功能
WhatsApp 正在推出一項名為 Writing Help 的功能，這是一個人工智能工具，將幫助用戶撰寫消息 […]TechRitual ・ 5 小時前
Xiaomi 發佈基於 Android 16 的 HyperOS 3.0 測試版即將推出
小米正式發佈了基於 Android 16 的 HyperOS 3.0，並公佈了一份可參與測試的設備名單。需要注 […]TechRitual ・ 12 小時前
Microsoft Copilot AI 進駐 Samsung 電視與顯示器
Microsoft 的 Copilot AI 助手正式進入電視市場，首批將於 Samsung 2025 年的電 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Semi 獲得資深卡車司機的高度評價
Tesla Semi 在經驗豐富的卡車司機實地測試後，獲得了良好的評價。這在 NACFE 的《Run on L […]TechRitual ・ 1 天前
國外30歲玩家分享久坐不運動後果引熱議！超多熱心網友分享更健康小撇步
現代人在辦公室中的工作常常一坐就是一整天，而回到家之後，往往一打開自己的遊戲主機、電腦又會再坐上幾個小時，等於一整天都坐在電腦前。不過，其實長期久坐對於身體可能不是太好的習慣，最近國外一位才 30 歲的玩家就分享，自己一天坐在電腦前 16 小時，也長期吃大量垃圾食物，結果身體的許多地方都變得很痛，並被診斷出重複性勞損（RSI），也引起許多熱心網友給他建議，希望那位 30 歲網友能夠改善生活習慣與自己的椅子、桌子高度等設備，努力找回健康的身體。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung 於九月初再度舉行發佈會
Apple 不是本週唯一發出發佈會邀請的科技公司。如果跟進日曆，九月其實在下週即將到來，而 Samsung 定 […]TechRitual ・ 1 天前