美國首次在公共區塊鏈上上傳 GDP 數據

美國商務部於星期四宣布，將正式在多條公共區塊鏈上發佈經濟數據，這一舉措標誌著聯邦機構在區塊鏈整合方面邁出了歷史性的一步。根據報導，該部門已經開始將 2025 年第二季度的國內生產總值（GDP）數據直接上鏈，這些數據將被記錄在 Bitcoin、Ethereum、Solana 等八個不同的區塊鏈網絡上，並獲得了主要加密貨幣交易所 Coinbase、Gemini 和 Kraken 的支持。

商務部確認其已上傳所謂的“2025 年季度 GDP 數據發佈的官方哈希值”，在某些情況下還包括頂部 GDP 數字。此外，該部門還在 Tron、Avalanche、Stellar 及 Ethereum 的第二層網絡 Polygon、Arbitrum 和 Optimism 上發佈了相關數據。Chainlink 向 Decrypt 澄清表示，雖然它並未直接協助上傳數據，但在未來的合作中將發揮關鍵作用。該部門宣布與去中心化預言機提供商 Chainlink 和 Pyth 建立合作關係，這些機構將在去中心化金融（DeFi）生態系統中分發經過驗證的美國經濟數據。

未來的數據發佈將包括個人消費支出（PCE）價格指數和私營內部最終銷售的實際數據，這被視為衡量經濟需求的重要指標。這一舉措是華盛頓首次將官方宏觀經濟統計數據放置於公共區塊鏈上，商務部長 Howard Lutnick 在聲明中強調了這一舉措的重要性。他表示：“商務部和唐納德·特朗普總統，這位被稱為‘加密總統’的人，將經濟統計數據公開發佈在區塊鏈上是非常合適的。我們正在讓美國的經濟真相變得不可篡改，並以全新的方式讓全球可訪問，鞏固我們作為全球區塊鏈之都的角色。”

針對這一舉措，加密貨幣行業的反應強調了透明度和實用性的重要性。Pyth 將此合作形容為“增強公共信息系統信心”的方式，並確保數據的完整性。Chainlink 也強調，這一整合將有助於建立預測市場、新的加密資產和代幣化金融產品。隨著公告的發佈，市場反應激烈，Pyth 的代幣 PYTH 在幾分鐘內激增 69%，短暫增加了近 10 億美元的市值。Chainlink 的 LINK 也上漲了 7.6%，隨後略微回落，但仍在一天內增加了超過 18 億美元的市值。LINK 在過去一個月已上漲超過 40%，增加了 70 億美元的市場價值。

整體加密貨幣市場也出現上漲，因為投資者在評估美國經濟韌性和這一象徵性區塊鏈發佈的影響。根據 CoinGecko 的數據，Bitcoin 的交易價格約為 $113,000 / 約 HK$ 880,400，24 小時內上漲了 0.9%。Solana 的價格上升了 2.3%，達到 $212 / 約 HK$ 1,653，曾一度上漲 5% 後回落。

這一發展凸顯了唐納德·特朗普總統在其第二任期內與加密貨幣行業的對接。Chainlink 的聯合創始人 Sergey Nazarov 參加了三月的白宮加密峰會以及上個月簽署的 GENIUS 法案，對於政府的做法表示公開讚揚。他對特朗普表示：“我想表達我深深的感激，因為您對我們行業的重視。”雖然官員們尚未具體說明在區塊鏈上發佈經濟數據相比傳統渠道的實際好處，但這一舉措顯示出政府的意圖。對於特朗普政府而言，區塊鏈不僅僅是一項技術，而是一種重塑美國經濟數據分享、信任和在全球市場中利用的工具。

