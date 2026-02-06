美國首款固態電池計劃將應用於 Karma 汽車，續航超過 400 公里

Factorial Energy 正在邁出重要一步，希望將固態電池帶入美國市場。據報導，這家美國電池開發商於 2 月 5 日宣布啟動其首個商業固態電池計劃，將其 FEST（Factorial Electrolyte System Technology）電池整合到 Karma Automotive 的超豪華電動車中。該合作將首先在 Karma Kaveya，全電動超跑上展現。Kaveya 的性能承諾超過 1,000 馬力、1,270 lb-ft 的扭矩、超過 250 英里（約 402 公里）續航力，以及 0-60 mph（約 0-96 km/h）時間低於 3 秒。該車預計將於 2027 年底在美國正式推出。這些電池將使 Karma 能夠在實際的乘用車中驗證固態技術，同時加速國內電動車電池的創新。

在 2025 年，由於交付高端駕駛體驗的挑戰，Kaveya 的推出一度被延遲。Karma 的總裁兼首席執行官 Marques McCammon 表示，「我們在 2025 年延遲了推出，因為我們尚未看到完全交付美國超豪華車公司所應有的無妥協駕駛體驗的明確路徑。」他補充道，通過與 Factorial 的合作及 FEST 的整合，我們不僅能提供這種體驗，還能為 Karma 車主及更廣泛的行業開創更強大、更穩定的電動驅動系統之路。

Factorial 已經開發固態技術多年，並在測試中展示了其能力。去年 9 月，Mercedes-Benz 驅動了一輛改裝的 EQS，該車搭載其固態電池，無需停車充電行駛超過 745 英里（約 1,200 公里）。Mercedes 將這些電池稱為真正的遊戲規則改變者。

FEST 電池的優勢在於其準固態電池設計，旨在提高續航力、減輕重量並簡化生產。這些電池的續航力可達 500 至 600 英里（約 800 至 966 公里），並且相比傳統鋰離子電池減輕約 40% 的重量。值得一提的是，FEST 電池可利用高達 80% 的現有鋰離子生產設備來進行生產，這減少了對全新生產線的需求，從而加速像 Karma 這樣的商業計劃的擴張。Factorial 表示，這使得技術準備好進入廣泛應用，同時支持國內製造。

Factorial 的首席執行官 Siyu Huang 強調，「與 Karma 一起啟動我們的首個美國乘用車計劃，對 Factorial 來說是一個重要的里程碑。」他表示，「FEST 是為了擴展而設計的，這一里程碑不僅突顯了固態技術所能提供的能量和性能，還強調了美國技術創新者在全球的領導地位。」

這一合作結合了 Karma 完全美國本土的工程、車輛設計和生產，以及 Factorial 研發的美國電池技術。兩家公司旨在加強美國電動車生態系統，加速向下一代電池技術的過渡。此外，這家電池製造商還宣布計劃通過與 Cartesian Growth Corporation III 的商業合併在 Nasdaq 上市。該公司打算利用這筆資金擴大生產規模，推進固態電池計劃，確保美國的創新始終處於電動車技術的前沿。

