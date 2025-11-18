美國駐日大使：完全堅守對日防衞承諾，包括「尖閣諸島」

格拉斯本月初與高市早苗在美國航空母艦上合照。 （USAmbJapan / X）

中日外交關係因高市早苗的「台灣有事」立場及薛劍的「斬首」言論不斷惡化之際，美國又加入戰團。美國駐日本大使格拉斯（George Glass）今日（18 日）在社交平台貼文表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括「尖閣諸島」（中國稱「釣魚台」）。

「即使中國海警船出現也不能改變」

格拉斯一連發出兩條帖文，一英一日，帖文轉載了《讀賣新聞》周日（16 日）關於中國四艘海警船在「尖閣諸島」領海巡航的報道，然後作出評論：

「是時候說清楚了。若然有人還未確定，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣諸島。即使中國海警船的出現，也不能改變。今年較早時候，美國總統（特朗普）已強調美國的立場 - 強烈反對任何破壞日本對尖閣諸島由來已久及和平的管治。」

釣魚台主權誰屬，中日之間一直自說自話。 （日本放送協會報道畫面）

中日雙方各自宣稱對釣魚台擁有主權，中方周日派出四艘海警船駛往釣魚台領海巡航，聲稱是依法開展的維權巡航活動。共同社報道，這是中國公務船今年第 28 次駛入「尖閣諸島」領海。

日外務省官員今訪中外交部

美國官員的言論不知會否進一步導致中日緊張氣氛升溫。共同社報道，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日將在北京市與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。預計金井將在磋商中表明，首相高市早苗的答辯並未改變日本在 1972 年《日中聯合聲明》中表明的承認中華人民共和國是中國唯一合法政府這一立場。不過，預計日方不會同意撤回上述答辯。

日方原有意在本月 22 日至 23 日於南非舉行二十國集團（G20）峰會期間實現高市與中國國務院總理李強的會談，試圖緩和緊張關係，但中國外交部發言人毛甯昨日（17 日）在記者會上已明確表示沒有會見的安排。