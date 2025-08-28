美國駐港澳總領事伊珠麗抵港接替梅儒瑞 反修例期間曾被《大公報》批評掀「顏色革命」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國駐香港及澳門總領事館宣布，新任駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）已於昨日（27 日）星期三抵港，接替上月離任的梅儒瑞（Greg May）總領事。

伊珠麗於 2025 年 8 月出任美國駐香港及澳門總領事，屬於公使銜參贊級別的高級職業外交官。伊珠麗曾經擔任美國駐土耳其伊斯坦堡總領事，她曾被派駐不同地區，包括安卡拉、香港、多哈、上海、巴格達、利雅得和貝魯特。

伊珠麗擁東密歇根大學理學士，以及喬治城大學文學碩士學位。因其在外交和公共服務方面的貢獻，東密歇根大學授予她榮譽博士學位。伊珠麗並且精通土耳其語、阿拉伯語和中文。家庭方面，伊珠麗丈夫也是一名外交官，他們育有兩名兒子。

被追蹤拍到曾跟運動領袖見面 羅冠聰：伊珠麗也曾跟建制派交流

2019 年正值「反修例運動」，中聯辦控制《大公報》在當年 8 月 8 日公開一張相片，指時任香港眾志秘書長黃之鋒、常委羅冠聰等人在 8 月 6 日於金鐘 JW 萬豪酒店跟一名外籍女子見面，翻查資料後得知她是伊珠麗，報道指她當時任職美國駐香港及澳門總領事館政治部主管，又公開了伊珠麗丈夫的背景資料。

羅冠聰之後回覆《BBC》，指與伊珠麗見面是在酒店大堂，十分公開，香港眾志只是分享對香港問題的看法。羅並且說，在他們之前，伊珠麗也剛與建制派及其他民主派議員會面，羅並認為「中國的發言是抹黑香港抗爭運動是分離運動，受外國勢力干預。」