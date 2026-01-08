美國鹽湖城教會喪禮外爆槍擊案 位處摩門教聚會所 2 死 3 危殆 疑犯在逃︱Yahoo

教會當時正舉行喪禮。（網上相片）

【Yahoo新聞報道】美國猶他州鹽湖城一所教堂外當地時間星期三（7 日）晚上發生槍擊案，造成 2 人死亡及 6 人受傷。事發時教堂內正為一名人士舉行追思禮拜，場外突然傳出多下槍聲。當地警方指出，所有受害者均為成年人，目前仍未有疑犯落網。

綜合外媒報道，事發於晚上約 7 時 30 分，地點位於紅木路（Redwood Road）一座耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）聚會所。當時教堂內正舉行喪禮，停車場突然有人爭執，其後有人開槍，造成 2 死 6 傷，其中傷者中有 3 人情況危殆。

雖然案發地點位於宗教場所，但警方認為這並非針對特定宗教的攻擊，調查人員正翻查附近商戶的閉路電視片段及車牌識別系統的記錄，並帶走多名人士問話，暫時未有人被列為疑犯。

大批警員到場。（網上相片）

當地主要服務湯加裔社群

涉事場地主要服務湯加（Tongan）裔社群。當地太平洋島民組織負責人表示，事發時許多太平洋島民及教會成員正參加追悼會。她補充，組織一直推動預防暴力工作，包括嘗試減少猶他州波利尼西亞社群的幫派問題，但未能判斷事件是否與此有關。

教會發言人 Sam Penrod 則發表聲明，感謝前線人員的努力，表示教會正配合警方調查，同時為受影響人士祈禱。

猶他州擁有龐大的太平洋島民人口，根據數據顯示，州內約有 6 萬名太平洋島民，其中湯加裔佔比最高，約佔 39% 。