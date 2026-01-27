美國怪物級暴風雪「芬恩」來襲！聯邦政府關閉、多地進入緊急狀態 氣象局警告：極地寒流緊接而來

美國正遭受一場被氣象學家形容為「怪物級」的冬季暴風雪「芬恩」（Fern）襲擊。這場跨越兩千英里的史詩級風暴已導致全美多地陷入癱瘓，聯邦政府辦公機構日前宣布提前關閉，超過20個州進入緊急狀態。對於正身處當地或計劃出發美國旅遊的港人，務必留意最新交通及安全資訊。

極地渦旋引發五載最強風暴

今次暴風雪的成因主要源於極地渦旋異常南下，與強大的低壓系統匯合，形成這場橫跨美國東西岸的極端天氣。根據美國國家氣象局（National Weather Service）數據，這是近5年來美國遭遇範圍最廣、威力最強的冬季風暴。風暴帶來的降雪量與強風，不僅導致全美超過100萬戶停電，更嚴重影響了路面情況，令多個地區的能見度接近零，社會運作幾乎完全停擺。

東岸大城市交通全面癱瘓

受災最嚴重的地區集中在東北部及中大西洋地區，紐約、費城及華盛頓特區均淪為重災區。紐約市積雪一度深達14英寸，市長已宣佈公立學校轉為遠程教學，並報告數宗戶外寒流致死個案。朗奴列根華盛頓國家機場及紐約拉瓜迪亞機場已一度關閉，全美至今已取消超過1.9萬架次航班。賓夕凡尼亞州與密西西比州等地亦因嚴重積冰導致電網崩塌，數以十萬計居民在嚴寒中面臨「無電可用」的困境。

特朗普批准歷史性緊急狀態

面對災情，總統特朗普（Donald Trump）已迅速批准了針對馬里蘭、維珍尼亞、佐治亞及德州等12個州的聯邦緊急災害宣言。白宮與聯邦事務管理署（FEMA）正緊密協調，向災區運送過百萬升食水、發電機及醫療設備。聯邦政府已下令非必要部門關閉，並呼籲市民留在家中，避免乘車外出以騰出道路給緊急救援隊伍。

極寒天氣恐持續至二月初

美國國家氣象局發出後續預測，警告雖然降雪最猛烈的階段或已過去，但緊接而來的「極地寒流」將更具威脅。預計華盛頓特區等地區的氣溫，在二月初前都難以回升至凍結點以上。未來數日，全美約2.1億人將持續受極冷預警影響，部分地區氣溫或打破百年紀錄，加上濕滑的冰面與破紀錄的低溫將增加清理工作的難度。旅客應隨時查閱航空公司官網，確保行程不會因後續嚴寒而延誤。

