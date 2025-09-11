美國 13 歲少年非法藏 23 把槍及多箱彈藥 警：有校園槍擊威脅須即時拘捕｜Yahoo

美國華盛頓一名 13 歲少年被發現藏有 23 支槍和彈藥，當地警方將他拘捕。（Pierce County Sheriff's Office）

【Yahoo 新聞報道】特朗普的政治盟友查理・柯克（Charlie Kirk）今日（10 日）於猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊，傷重不治。事件震驚美國，並再次掀起管有槍械的爭議。與此同時，美國華盛頓一名 13 歲少年被發現非法藏有 23 支槍和彈藥，當地警方將他拘捕。

CNN 報道，華盛頓皮爾斯郡警方上周五（5日）透過網絡監察，發現一名少年在社交平台發布威脅訊息，警方相信他有校園槍擊的意圖，有必要立即拘捕。特種部隊隨即於周六（6日）凌晨 1 時許，到達該名少年位於帕克蘭（Parkland）的寓所，展開拘捕搜查。

行動中，警方檢獲 23 支槍、多箱彈藥，以及一些描繪大型槍擊現場的字眼等。警方亦在少年的睡房發現大量照片及銘文，顯示他沉迷過去發動校園槍擊案的兇手。警方稱，該名少年似乎已做好發動大型槍擊案準備，雖然暫時不清楚具體目標，但認為悲劇發生只是時間問題。

該名少年被控 5 項罪名，包括一項威脅炸毀財物，以及三項非法持有槍械，他周一（8日）在法庭上表示不認罪。華盛頓州法例規定，槍械必須存在兒童無法觸及的地方。截至周二早上，少年的父母未被拘捕，惟警方仍需進行大量調查及問話，控方稍後亦需決定是否起訴二人。