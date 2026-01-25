美國 37 歲男子示威遭聯邦人員擊斃 當局稱死者持槍接近 分析指手槍被取走後遭射殺︱Yahoo

死者為 37 歲、退伍軍人事務部醫院工作的深切治療部護士普雷蒂（Alex Pretti）(Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】 美國明尼阿波利斯昨日（24 日）發生致命槍擊案，死者為 37 歲、退伍軍人事務部醫院工作的深切治療部護士普雷蒂（Alex Pretti），遭美國邊境巡邏隊人員開槍擊斃。死者家屬表示，死者生前非常關心他人，並對特朗普政府在市內推動的移民執法行動感到憤怒。

普雷蒂父親稱，兒子非常關心移民執法對社區造成的影響，亦曾在 1 月 7 日移民及海關執法局（ICE）人員開槍擊斃 Renee Good 後參與示威；父母早前亦曾提醒兒子示威時要小心，避免與人衝突。普雷蒂前妻表示，普雷蒂是民主黨選民，曾在 2020 年弗洛伊德（George Floyd）事件後參與示威，形容他或會在示威現場向執法人員叫喊，但從未見他作出肢體衝突。

現場片段顯示，普雷蒂當時站在街道上，一手拿著手機記錄執法人員的行動，另一手則在指揮交通。當一名人員走向人群並將一名女性推倒在地時，普雷蒂隨即介入，試圖保護該名女性。人員隨即向普雷蒂噴射化學刺激物，並將他拖至地面。

擁有合法持槍許可

國土安全部發言人聲稱，普雷蒂當時持有一把 9 毫米半自動手槍並激烈反抗，人員因擔心性命受威脅而作出「防禦性射擊」。然而，現場影片卻呈現不同版本，在第一聲槍響前約 1 秒，一名穿著灰色外套的人員已從普雷蒂的腰間奪走一把武器並迅速離開。在普雷蒂倒地後，有現場人員詢問手槍位置，該名奪槍人員回答手槍在他手上。普雷蒂家屬確認他擁有合法持槍許可，但指出從未見過他在街上帶槍。

兩名目擊者亦反駁了官方說法。一名在場拍攝的女性目擊者稱，普雷蒂當時並未持有武器，他靠近人員只是為了扶起被推倒的婦女，手中拿的是相機而非手槍。另一名在附近居住的 29 歲醫生則表示，他在寓所窗戶目睹過程，看到普雷蒂向人員叫喊，但沒有攻擊行為。該名醫生事後嘗試為普雷蒂施救，發現他背部最少有 3 處彈孔，胸部及頸部亦受傷。醫生認為當時的人員並未為傷者提供急救，反而像是在檢查傷口數量。

曾任科學家 被讚樂於助人

普雷蒂在威斯康辛州長大，曾是一名童軍，並在明尼蘇達大學取得生物學學位。他在轉職護士前曾擔任研究科學家。鄰居形容他是一個溫暖且樂於助人，雖然知道他會去靶場練習射擊，但對他會在街頭帶槍感到意外。

家屬對政府將普雷蒂形容為「國內恐怖分子」感到非常憤怒，認為這是噁心的謊言。家屬透露，他們最初是從記者口中得知死訊，隨後向醫院及警方查詢均無果，最終透過驗屍官才確認身份。