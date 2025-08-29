美國 3D 打印混合火箭引擎系統完成首場飛行測試

位於德克薩斯州的一家公司成功完成了一次 3D 打印混合火箭引擎系統的首次飛行測試。這次飛行測試名為 GMLRS-class Firehawk Analog (GFA)，展示了其方向穩定性和推力性能。Firehawk Aerospace 的新系統是其與陸軍應用實驗室 (AAL) 持續進行的第三階段小企業創新研究 (SBIR) 合同的一部分。在從一個專門設計的移動平台發射後，該公司透露，這個混合火箭系統實現了超過 18,000 英尺的垂直上升，並超越了音速。

這一里程碑證明了混合推進系統與先進的增材製造技術相結合，未來在戰術系統中的實際應用潛力。Firehawk Aerospace 的首席執行官 Will Edwards 表示，設計、開發並發射首個 GMLRS 型混合推進系統，彰顯了工程團隊的實力與創新能力，並且展示了技術的可擴展性。這家專注於國防應用的先進能量系統的開發與製造商聲稱，飛行測試強調了混合引擎和增材製造技術所帶來的適應性、經濟性和快速生產能力。

根據一份新聞稿，GFA 測試是 AAL 合同下的一系列飛行演示中的第一個。Firehawk 接下來將飛行測試其 Javelin-class 和 Stinger-class 模擬器，這些模擬器旨在作為現有國防部武器系統的固體火箭發動機替代品。該公司聲稱，這一轉變將改變固體火箭發動機的開發、生產和部署方式。從多周的生產周期縮短至數小時的生產周期，加上移動製造的方式，增強了部隊的持續作戰能力，使其能在競爭激烈或偏遠環境中迅速全球部署，並確保美國對關鍵能量系統的控制供應。

該公司已經完成了 58 次混合和固體火箭發動機的高溫燃燒測試，並進行了一次混合飛行測試。最近，Firehawk 獲得了一份為期兩年、固定金額 490 萬美元的合同，該合同來自美國空軍測試中心，以支持空軍研究實驗室 (AFRL) 加速下一代混合火箭引擎的開發，包括固體和液體火箭發動機部件、增材製造工藝以及戰略和戰術導彈的建模與模擬工具。Firehawk Aerospace 的總裁 Michael Stark 表示，創新、靈活且具成本效益的推進系統對於在不斷演變的威脅面前維持美國的技術優勢至關重要。該公司的推進劑生產轉型將為 AFRL 帶來可擴展、適應性強且性能卓越的系統，將塑造未來的國防。

該公司一直在推進下一代國防系統，使用增材製造的推進劑驅動的固體火箭發動機。數月前，Firehawk 被選中獲得 AFWERX 的第二階段小企業創新研究 (SBIR) 獎勵，該機構為空軍部的創新部門，並由空軍研究實驗室 (AFRL) 支持。這份價值 125 萬美元的合同將加速該公司下一代、耐儲存推進劑解決方案的開發，並增強其在關鍵國防應用中的能力。

