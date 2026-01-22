美國 5 歲男童與父親遭 ICE 拘留 疑將兒童當誘餌敲門 兩週內四學生被帶走︱Yahoo

一名探員將拉莫斯從車內帶走。

【Yahoo新聞報道】明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）在放學回家途中，於住所車道被美國入境及海關執法局（ICE）拘留，隨後與父親一同被送往德克薩斯州的拘留中心。

綜合外媒報道，明尼阿波利斯郊區哥倫比亞高地（Columbia Heights）校區學監 Zena Stenvik 昨日（21 日）在記者會表示，拉莫斯周二放學後與父親返抵家門，隨即被聯邦探員帶走。拉莫斯剛滿 5 歲，是該校區在過去兩週內，第四名被聯邦移民探員拘捕的學生。

5 歲男童拉莫斯。

疑將兒童當作誘餌敲門 家人擁有效尋求庇護紀錄

Stenvik 表示，她在獲悉拘捕行動後趕往現場，發現男童父親的車輛仍未熄匙，兩父子當時已被捕。她指，一名探員將拉莫斯從車內帶走後，領他到家門前並指示男童敲門要求進屋，企圖以此試探屋內是否還有其他人，批評執法部門將一名 5 歲兒童當作誘餌。現場另一名成人曾哀求由其照顧拉莫斯，以避免男童被拘留，但遭拒絕。約 20 分鐘後，拉莫斯就讀中學的兄長放學回家，發現父親與弟弟已經失蹤。

代表該家庭的律師表示，這家人擁有有效尋求庇護的紀錄，文件顯示兩父子是經由官方入境口岸進入美國，稱「這家人完全按照規定行事，他們並非非法入境，亦不是罪犯。」他指出目前並無針對兩人的驅逐令，相信兩父子目前仍被一同拘留。

校方指執法部門將一名 5 歲兒童當作誘餌，領他到家門前並指示男童敲門要求進屋，企圖以此試探屋內是否還有其他人。

當局指父親逃跑並遺下孩子

國土安全部助理部長 Tricia McLaughlin 發表聲明，表示執法部門當時正執行針對拉莫斯父親的逮捕行動，並形容該名父親為非法外僑，又強調探員並非針對兒童，稱該名父親當時企圖徒步逃跑並遺下孩子。為了兒童安全，一名探員留在現場照顧拉莫斯，其餘人員則追捕其父親。

除了拉莫斯的個案，該校區近期亦發生多宗學生被拘捕事件。周二當天，另一名 17 歲學生在父母不在場的情況下，被探員從車內帶走。 1 月 14 日，探員闖入一所公寓，拘捕一名 17 歲高中女學生及其母親。

在 1 月 6 日，一名 10 歲的四年級學生在與母親前往小學途中被帶走。Stenvik，指該名 10 歲女童曾致電父親，稱探員會送她上學，但當其父親抵達學校時，發現妻女均已被送往德州的拘留中心。

校方稱探員在校外徘徊帶走孩子

Stenvik 提到，校方在周三下午準備記者會期間，曾有執法部門車輛駛入高中校園，最終被校方行政人員要求離開。她稱「探員一直在社區徘徊、環繞學校、跟隨校巴並進入停車場帶走孩子。」

校方表示，雖然學校的首要職責是教育，但目前正努力協助受影響家庭應對法律程序，並指部分家長因擔心執法行動而選擇讓子女留在家中。