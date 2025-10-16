美國 FCC 擬撤 HKT 美國業務許可｜雀巢將裁員 16,000 人｜周子瑜任表演嘉賓性感現身大騷身材 ｜10 月 16 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 16 日（星期四）。明日香港大致天晴，初時局部有驟雨，市區最高約 32 度，新界再高兩三度；吹和緩東至東北風，初時離岸清勁。展望星期六日間酷熱；星期日強烈東北季候風抵達，隨後兩三日轉多雲有雨，風勢頗大，氣溫顯著降至約 21 度，沿岸低窪地區晚間或有水浸。20:45 更新：明日最高紫外線指數約 8，屬「甚高」。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】美國聯邦通訊委員會（ FCC ）指，考慮到香港電訊（ HKT ）與「受中共控制的實體」中國聯通之關係，已去信要求 HKT 陳述不啟動撤銷程序的理由，擬撤其在美電訊服務許可。報道引述 FCC 主席 Brendan Carr 稱此舉為保障美國通訊網路安全；中國聯通（美國）早在 2022 年已遭撤銷許可。市場消息指消息傳出後，香港電訊相關股債一度受壓；惟電訊盈科年報顯示 2024 年約 86.3% 收入來自大中華及新加坡，失去美國市場對整體影響料有限。彭博並指，此案或受李嘉誠系集團在巴拿馬港口風波牽連，凸顯美方擴大國安審查至過去被視為「中立」的香港企業。

【Yahoo 新聞】哈馬斯卡桑旅稱已交出目前在加沙可尋獲的以色列人質遺體，餘下部分被困於瓦礫，需要專門裝備方可尋回。以方警告若對方未完全履行停火協議，或在美方協調下恢復軍事行動。按協議，哈馬斯本周已釋放 20 名在生人質，換取近 2,000 名巴勒斯坦囚犯獲釋；但以方批評交還遺體進度緩慢，並一度以延後重開拉法口岸相要脅，稱若交接延誤，或減少人道援助入加沙。

【Yahoo 新聞】利物浦名宿謝拉特、曼聯名宿里奧費迪南與多位英超前球星訪港，將於周六在啟德體育園上演「雙紅會」表演賽。主辦方宣布港隊主帥韋斯活（曾任曼聯青年軍）將披甲上陣，港隊傳奇陳肇麒、陳偉豪等列後備。謝拉特受訪笑言加入紅軍的香港球員實力更勝紅魔一方，並稱期待比賽及在港用餐；他對外界關注的教練合約動向未作回應。

紅軍與紅魔傳奇球星同台合照，為即將舉行的啟德「雙紅會」邀請賽造勢。

【今日重點財經新聞】

【彭博】雀巢宣布未來兩年裁減約 16,000 人（約 6% 員工），新任執行長 Philipp Navratil 指為加速轉型需作艱難決定。公司同時把至 2027 年的成本節省目標，從 25 億瑞士法郎提高至 30 億瑞士法郎（ 37 億美元），約為 215 億 至 258 億 元，或約 289 億 元（以 1 瑞郎 ≈ 8.6 元、1 美元 ≈ 7.8 元估算）。公布期內，第三季銷售按年增長 4.3% ，主要受提價與內生性增長改善帶動。

【Fortune Insight】消息指多位跨國企業高層本周在北京與中國國務院副總理何立峰會面，名單包括蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克等，預料與清華經管學院顧問委員會例會相關。市場關注會晤是否釋放中外資本合作與供應鏈穩定訊號。

【鉅亨網】穩定幣發行商 Paxos 因內部技術錯誤，短時間內誤鑄 300 萬億枚與美元 1:1 錨定的 PYUSD ，其後已全部銷毀。以面值計，本次誤鑄與銷毀涉及約 300 兆美元，官方形容規模空前，並以國際貨幣基金組織資料對比，稱相當於全球 GDP 總和的兩倍以上；事件再度引發市場對穩定幣發行內控與風險管理的關注。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】TWICE 成員志效、娜璉、MOMO、子瑜亮相 Victoria’s Secret 舞台，紅地氈與現場演出以甜美性感風格吸睛；惟子瑜因喉嚨不適表現失準，事後發文致歉，稱赴紐約前曾練聲但演出時痰多難發聲，隊長志效亦安撫粉絲指其感冒突然加劇。造型與舞台表現仍獲不少網民好評。

子瑜為表現失準致歉

【Yahoo 娛樂圈】移居英國的前歌手吳日言近月試業餐廳，分享包場實況，指年輕食客在店內唱 K 、打麻將，令她勾起港式夜生活回憶。其後有網民留意到餐廳於小紅書開設的宣傳帳戶被舉報下架，相關討論持續。

【Yahoo 娛樂圈】郭富城與懷孕中的方媛現身跑馬地，愛駒「舞林寶典」以 3.1 倍大熱勝出。兩人於馬主區同賀，城城受訪稱馬匹上仗受傷緊張，今戰放鬆進步明顯，並透露尚有一匹新馬待來港；談到第三胎，笑言太太與寶寶帶來好運，預產期在本月底。