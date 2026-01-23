美國 ICE 拘 5 歲男童與父親 家人眾籌逾 148 萬港元 當局重申非針對兒童︱Yahoo

眾籌活動名為「Help Bring 5-Year-Old Liam Home」，由一名叫 Sarai Orquiz 的人士設立。

【Yahoo 新聞報道】美國明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）早前與父親一同被移民及海關執法局（ICE）人員帶走，並轉送至德州拘留中心。家人其後發起眾籌，以應付尋求父子獲釋所需的法律費用，至今已籌得逾 19 萬美元（約 148 萬港元）。美國當局則重申，有關行動並非針對兒童。英國《衞報》形容，拉莫斯個案反映當局反移民的肅清行動，執法手段已去到無差別且不成比例。

綜合外媒報道，眾籌活動名為「Help Bring 5-Year-Old Liam Home」，由一名叫 Sarai Orquiz 的人士設立。Orquiz 表示，活動是應男童母親要求代為發起，目的為籌集法律開支，以爭取拉莫斯及其丈夫獲釋。

廣告 廣告

Orquiz 稱，一直與拉莫斯母親 Erica 保持聯絡，家人正盡力促成與拉莫斯及父親團聚，但法律支援所需費用高昂。她又引述母親表示，雖然已能與兒子及丈夫通話，對方稱情況尚可，但實際處境或更困難。

一名探員將拉莫斯從車內帶走。

籌款一度被網站暫停

該籌款曾於昨日一度暫停數小時，其後恢復運作，至當日下午捐款金額已突破 11 萬美元。相關平台未有即時回應事件，但表示帳戶可能因核實用途或受款人而短暫停用。

Orquiz 在眾籌頁面指，拉莫斯母親在超過 24 小時內不知道兒子及丈夫的下落，直至父親能夠從德州致電才得悉位置。她形容，將年幼孩子送往遠離家中的地方「令人難以想像」，突如其來的分離令家人感到心碎，亦對孩子的安全與身心狀況深感憂慮。

5 歲男童拉莫斯。

律師強調父子不是非法入境

代表該家庭的律師 Marc Prokosch 表示，相信父子目前一同被拘留，家人正處理一宗仍在審理中的庇護申請，並不存在遞解出境令。他強調，父子不是非法入境，亦沒有刑事紀錄。

美國國土安全部同日於社交平台 X 發文，指男童父親 Adrian Alexander Conejo Arias 為來自厄瓜多爾的非法移民，期間逃離現場，留下孩子，並強調行動並非針對兒童。

部門表示，為保障兒童安全，ICE 人員當時留下一名執法人員照顧男童，其餘人員追捕父親。帖文未有交代其後為何男童亦被送往拘留中心，僅稱家長可選擇與子女一同被遣返，或由 ICE 安排將子女交由家長指定的安全人士照顧。

明尼阿波利斯郊區哥倫比亞高地（Columbia Heights）校區學監 Zena Stenvik 早前表示，拉莫斯周二放學後與父親返抵家門，隨即被聯邦探員帶走。拉莫斯剛滿 5 歲，是該校區在過去兩週內，第四名被聯邦移民探員拘捕的學生。他形容，拉莫斯被ICE逮住的照片，是該區殘酷現實的縮影。