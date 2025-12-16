美國11月失業率攀升至4.6% 創下4年來新高

（法新社華盛頓16日電） 今天公布的官方數據顯示，美國11月失業率再度攀升，來到4.6%，創下2021年9月以來的最高水準，凸顯全球最大經濟體的勞動市場正在降溫。

這份因政府長時間停擺而延遲發布的報告也顯示，美國10月流失10萬5000個工作機會。

根據美國勞工部數據，11月非農就業人數雖增加6萬4000人，但增幅較以往緩慢。

勞工部表示：「11月醫療保健和營建業就業增加，但聯邦政府持續失去工作機會。」

報告並提到，10月政府職位大幅減少16萬2000個，因部分接受優離方案的聯邦員工自薪資名單移除。

11月失業率則從9月的4.4%上升至4.6%。由於政府停擺至11月12日，官員無法事後蒐集數據，因此10月沒有失業率數字。

11月失業率不僅高於預期，也是2021年9月以來最高水準。

外界將密切關注這些數據對美國利率政策的可能影響。聯邦準備理事會（Fed）今年為因應就業市場疲軟，已連續3次降息，但暗示可能提高未來進一步降息的門檻。