跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
美國12月僅增5萬就業人口 低於預期
（法新社華盛頓9日電） 美國勞工部今天公布，2025年12月美國就業人口增加5萬人，低於11月修正後的增加5萬6000人和分析師預期的增加7萬多人。外界正對於至關重要的美國勞動市場體質愈來愈擔憂。
過去1年來美國就業人口成長速度已大幅放緩，失業率也一步步朝2021年以來最高水準攀升。儘管美國勞工部最新數據顯示，12月失業率由前月的4.5%略降至4.4%。
根據道瓊社和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）調查經濟學家看法，平均預估12月美國就業人口會增加7萬3000人。
投資人將持續注意美國就業數據對聯邦準備理事會（Fed）利率決策的影響。若勞動市場劇烈惡化，可能促使聯準會為了提振美國經濟而提早降息。
美國勞工部在就業報告中指出，餐酒業、醫療照護和社會救助等領域的就業人口成長趨勢持續，但零售業就業人口減少，包括會員制倉儲式賣場、大型量販店和其他實體零售店的就業人數都在下滑。
美國勞工部還說，聯邦政府就業人口自去年1月達到高峰後已減少27萬7000人，相當於萎縮9.2%。
其他人也在看
美國企業不再狂裁人 就業市場鬆口氣
《彭博》周四 (8 日) 報導，最新數據顯示，美國企業去年底公布的裁員計畫明顯減少，同時招募意願回升，顯示就業市場在新年開始前出現改善跡象，有助緩解市場對勞動市場急速降溫的疑慮。鉅亨網 ・ 1 天前
中國石油化工集團與中國航空油料集團實施重組
據國資委網站，經報國務院批准，中國石油化工集團有限公司與中國航空油料集團有限公司實施重組。中國石油化工集團有限公司為中國石油化工(00386)的母企。(SY)infocast ・ 1 天前
內地六家光伏龍頭及行業協會被約談 稱不得約定產能及銷售價格等
據內地傳媒引述網傳一份會議紀錄顯示，市場監管總局日前周二約談光伏協會、通威集團、協鑫科技(03800.HK)、大全能源及新特能源(01799.HK)等單位，會議主要內容涉及通報有關壟斷風險、提出明確整改意見及對企業做好整改工作提出要求等。 據《中國證券報》從業內人士處核實，稱此次約談確有其事。市監總局要求中國光伏行業協會及被約談企業不得約定產能、產能利用率、產銷量及銷售價格；不得通過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配及利潤分配；不得當前或今後就價格、成本及產銷量等信息開展溝通協調。 市場監管總局還要求協會及被約談企業在本月20日前向市場監管總局提交書面整改措施。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
簡訊：銅礦商金潯資源港股掛牌 半日升逾22%
陰極銅製造商雲南金潯資源股份有限公司周五在港上市，首掛高開26.7%，至中午休市報36.68港元，較發售價高22.27%。 公司公布，是次全球發售3,676.56萬股，發售價每股30港元，集資淨額10.4億港元（1.33億美元），香港公開發售部分錄得142倍超額認購，國際發售超購逾11倍。 招股書稱，金潯資源是是優質陰極銅的領先製造商，主要在剛果（金）及贊比亞經營陰極銅冶煉業務，專注於開發及供應優質銅資源，以滿足中國龐大的銅需求。此外，公司利用非洲礦石儲量中銅和鈷天然伴生的優勢，積極發展下游鈷相關產品生產業務。 截至2025年6月30日止6個月，金潯股份錄得收入約9.64億元，同比增長約61.7%；淨利潤約1.35億元，同比增長約45.0%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 10 小時前
路透：輝達要求中國客戶購買H200晶片要預付全額款項
據《路透》引述知情人士透露，由於中國監管機構是否會批准 H200 人工智慧晶片出貨，仍存在持續的不確定性，輝達 (NVDA-US) 要求中國客戶針對 H200 晶片訂單支付全額預付款，以對沖潛在風險。鉅亨網 ・ 1 天前
思捷環球(00330)遭破產受託人入稟要求賠償損失
思捷環球(00330)宣布，應 Esprit Europe B.V. 的破產受託人的要求，一份已向阿姆斯特丹地方法院提交、惟未附任何支持文件的傳訊令狀，已透過電郵方式送達該公司及全資附屬公司萬成資源。根據傳訊令狀所述，於 Esprit Europe 破產前，Esprit Europe 曾向萬成資源轉讓其於 Esprit (Holdings II) B.V. 所持的股份，而該公司為若干知識產權的間接共同擁有人，該等股份的賬面值為5648萬歐元，購買價為1020萬歐元。該購買價以該公司向 Esprit Europe 提供的股東貸款之一部分作抵銷，並由萬成資源承擔；及向該公司轉讓其對非歐洲集團公司的多項集團內債權，金額約為2820萬歐元，以及其對非歐洲集團公司的多項債務，金額約為1130萬歐元，旨在（其中包括）與該公司向 Esprit Europe 提供的股東貸款（約1686萬歐元）作出抵銷。完成上述抵銷後，仍有超過4900萬歐元的股東貸款結餘尚未償還。受託人指稱該等交易損害 Esprit Europe 共同債權人的利益，並要求該公司及萬成資源賠償 Esprit Europe 共同債權人因該infocast ・ 1 天前
《業績》寶馬汽車第四季度銷售下滑4% 中美市場需求疲軟
德國汽車製造商寶馬(BMW)報告，受美國和中國需求疲軟拖累，去年最後一季度銷售量按年下降4.1%至667,981輛。 季內，歐洲的銷售增長4%，但美國和中國的銷售分別下降4.6%和15.9%。季度內的電池電動車的銷售下滑10.5%。 第四季度表現較為疲軟，集團表示其去年全球汽車銷量比前年增長0.5%，其中電氣化車輛和純電動車分別佔集團總銷量的26%和約18%。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 59 分鐘前
思捷環球(00330.HK)遭興訴要求賠償Esprit Europe共同債權人損失
思捷環球(00330.HK)公布，Esprit Europe的破產受託人要求，一份已向阿姆斯特丹地方法院提交的傳訊令狀已送達公司及全資附屬萬成資源，指稱Esprit Europe的交易損害共同債權人的利益，並要求公司及萬成資源賠償Esprit Europe共同債權人蒙受的損失。 2024年7月，公司全資附屬Esprit Europe向荷蘭阿姆斯特丹地方法院申請啟動破產程序，及隨後於7月22日作出破產申請。破產前，Esprit Europe曾向萬成資源轉讓Esprit (Holdings II) B.V.持股，涉及股份賬面值5,648萬歐元，購買價1,020萬歐元以公司提供的股東貸款之一部分抵銷；及公司轉讓其多項債務，金額共約3,950萬歐元，旨在抵銷公司向Esprit Europe提供的股東貸款1,686萬歐元。完成後，仍有超過4,900萬歐元的股東貸款結餘尚未償還。 公司徵詢法律意見並獲告知，受託人就已清盤的Esprit Europe於荷蘭提出的申索將不可於香港強制執行，故該申索乃於缺乏充分事實理據的情況下提出。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.coAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》美銀上調極兔速遞(01519.HK)目標價至12.8元 東南亞及新市場表現勝預期
美銀證券發表研究報告指出，極兔速遞(01519.HK)於去年第四季度錄得強勁包裹量增長，尤其在東南亞及新市場表現突出。數據顯示，東南亞每日平均包裹量達2,650萬件，按年增長73.6%，新市場包裹量增長79.7%至每日145萬件，兩者均超出預期。中國市場包裹量則輕微下滑0.4%至6,400萬件，略低於預期。 基於第四季度表現超出預期，美銀將極兔速遞2025至2027財年的non-IFRS盈利預測上調2至3%，並將目標價輕微上調至12.8元，重申其為2026年的行業首選，評級「買入」。 美銀在報告中指出，東南亞市場的強勁增長來自於電商滲透率提升及公司持續進行的產能擴張，包括新增1,000個營業點及新增3套自動分揀系統，預計這將支持每年5至10%單位成本下降的目標。而在新興市場方面，巴西成為增長的主要驅動力，墨西哥包裹量雖受關稅影響，但仍有正增長，本地化物流模式轉型和半寄售電子商務模式，對擁有全國性物流網絡佈局的公司如極兔有望帶來利好。 儘管中國市場整體增長放緩，但極兔速遞通過聚焦高價值業務及逆向物流，維持了盈利能力。美銀認為，核心客戶如Temu、Shein及TikTok持續帶來訂單增長，AASTOCKS ・ 1 天前
調查顯示OPEC在12月產量保持穩定 委內瑞拉供應下滑
【彭博】-- 彭博的調查顯示，石油輸出國組織(OPEC)去年12月的原油產量總體持穩，委內瑞拉的產量跌至兩年來最低水平，但其降幅被伊拉克及其他部分成員國產量增加所抵消。調查顯示，OPEC在12月的日均產量略高於2900萬桶，與前月相比變化不大。由於美國為向委內瑞拉領導層施壓而封鎖並扣押油輪，委內瑞拉原油產量下降約14%，至日均83萬桶。伊拉克和其他一些國家的石油供應量有所增加。這個由沙烏地牽頭的聯盟旨在維持產量穩定至三月底，以應對全球石油市場面臨的供應過剩局面。沙烏地及其七個主要OPEC+夥伴將於2月1日舉行視頻會議以審議未來幾個月的產量政策。彭博的產量調查基於船舶追蹤數據、官員信息以及諮詢機構Rapidan Energy Group、FGE、Kpler和Rystad Energy的估算。原文標題OPEC Held Supply Flat Last Month as Venezuela Fell, Survey Shows\--聯合報導 Prejula Prem、Anthony Di Paola.More stories like this are available on bloomBloomberg ・ 1 天前
譚木匠(00837)就江蘇物業訴訟再審申請被駁回須返還 擬提出異議
譚木匠(00837)公布關於江蘇省句容市物業之訴訟最新情況，於2025年12月29日，集團收到江蘇高院發出之最終裁決，駁回了集團的再審申請，即公司須返還物業。集團堅決認為最終裁決並不公正，並擬通過一切可用途徑對該結果提出異議，潛在救濟途徑可能包括向檢察院提起抗訴，或向中國最高人民法院提出申訴。董事會正與其法律顧問評估透過合法途徑，推翻其認為不公結果之可行性及理據。倘若集團最終被要求遵循最終裁決，返還該物業，對集團的潛在影響包括：營運影響方面，該物業自2013年12月購置起一直用作集團之管理中心，遷出該物業將會對集團營運造成影響，可能涉及搬遷成本及對集團行政職能造成潛在暫時干擾，並導致暫時的經營阻力及個別業務損失。財務影響方面，於2025年12月31日，該物業在集團財務報表之賬面值約為2279.612萬元人民幣(下同)，執行最終裁決預計將導致該資產撇銷；該合同終止後，集團將成為發展商破產財產中追討3355.632萬元購買價款之無擔保債權人，鑒於發展商已無償債能力，預計實際追償前景較為渺茫。公司將繼續尋求專業意見，並積極在中國法律框架內採取相關措施，以保障公司及全體股東之合法權益，並適時就infocast ・ 15 小時前
SIA：去年11月全球半導體銷售額創新高 今年銷售料近1萬億美元
美國半導體行業協會(SIA)今日宣布，去年11月全球半導體行業銷售額達753億美元，按年增長29.8%，按月增長3.5%，其月度銷售總額創下歷史新高。 美國半導體行業協會總裁兼首席執行官John Neuffer表示，展望未來，預計今年全球晶片市場將大幅增長，年銷售額將接近1萬億美元。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 10 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前