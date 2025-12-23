美國12月消費者信心降至4月最低

（法新社紐約23日電） 最新統計資料顯示，美國12月消費者信心降至數個月新低，即使政府關門結束後市場情緒回穩，仍未能抵銷就業市場持續放緩帶來的影響。

美國經濟評議會（Conference Board）公布，12月消費者信心指數為89.1，低於11月修正值92.9並寫下4月來最低水準。

11月數據由88.7上修至92.9，反映11月12日政府關門結束後所做調查顯示消費力道回升。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）說道，儘管11月數據上修，「但消費信心在12月再度下滑，且遠低於今年1月觸及的高點」。

廣告 廣告

報告指出，認為工作機會「充足」的受訪民眾僅26.7%，較去年同期的37.1%驟降，且愈來愈多人認為工作機會「沒這麼多」或者「不好找」。

根據調查，消費者仍十分關切物價上漲和關稅等負擔能力問題。

皮特森表示，「受訪者情緒仍偏悲觀，但比11月稍微緩和」，歸因於民眾對政治的負面看法稍微減輕，以及美國聯邦準備理事會（Fed）降息為市場提供支撐。