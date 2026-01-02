羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
美國18歲男子疑效忠ISIS策劃跨年夜攻擊 遭FBI逮捕
（法新社華盛頓2日電） 美國當局今天指出，一名在心理健康方面有問題紀錄的18歲美國男子，涉嫌以「伊斯蘭國」（ISIS）之名策劃持利刃與鐵鎚發動攻擊，已在跨年夜當天遭聯邦調查局（FBI）逮捕。
北卡羅來納州的法官下令將落網的史特迪凡（Christian Sturdivant）持續羈押，直到1月7日舉行進一步聽證會。
史特迪凡被控向「恐怖組織」提供實質支援，在此之前，臥底FBI探員讓他誤以為他們是伊斯蘭國組織成員。
聯邦檢察官佛格森（Russ Ferguson）在記者會上表示：「他向那名臥底探員宣誓效忠ISIS，並透露自己很快就要發動聖戰計畫。」
檢方指出，史特迪凡向第2名臥底探員透露，他計劃在跨年夜於明特希爾鎮（Mint Hill）的雜貨店與速食店發動攻擊。
FBI探員表示，史特迪凡在2022年仍是未成年人時，就因「經由社群媒體與一名身分不明的ISIS成員接觸」而受到FBI注意。（編譯：徐睿承）
