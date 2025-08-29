美國7月PCE持穩 核心PCE略增

（法新社華盛頓29日電） 美國商務部今天公布，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）7月年增幅度維持在2.6%，增幅與前期持平，但核心PCE則略為升溫。

最新美國PCE數據受到密切關注，外界希望從中窺探美國總統川普（Donald Trump）的大規模關稅措施如何逐漸影響到全球最大經濟體美國的消費者。

去除波動的食品和能源價格後，7月美國核心PCE較去年同期上漲2.9%，略高於6月漲幅2.8%。

儘管7月PCE或核心PCE都明顯高於聯準會長期通膨率目標2%，但兩者皆未顯示川普關稅生效後美國民眾生活成本大增。

過去一段時間聯準會在評估下次調降利率的適當時機時，面臨通膨風險及勞動市場降溫，不斷努力從中取得平衡。

聯準會自從上回於去年12月最近1次降息後，今年以來一直維持利率不變。但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最近已表示，不排斥接下來降息的可能性。