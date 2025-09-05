美國8月就業人口增幅不如預期 失業率升至4.3%

（法新社華盛頓5日電） 美國勞工部今天公布，美國8月僅增加2萬2000名就業人口，遠低於7月增加的7萬9000人及市場預期人數；8月失業率也由前月的4.2%升至4.3%，顯示美國勞動市場正在降溫。

今天的報告受到密切關注，因為美國勞工部8月初公布的7月就業報告表現不佳，引發美國總統川普（Donald Trump）聲稱數據遭到「操縱」，並因此開除了勞工部勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。

另據今天報告，美國6月就業人口由先前估計的增加1萬4000人大幅下修為減少1萬3000人，7月增加的就業人口則小幅上修。

整體而言，這些數據確認了全球最大經濟體美國的勞動市場正在放緩，反映出企業為了對抗業務環境的不確定性而正在縮手聘僱，且不確定性大多來自川普瞬息萬變的關稅措施。