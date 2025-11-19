美國8月貿易數據出爐 川普關稅衝擊進口

（法新社華盛頓19日電） 美國今天公布8月份的貿易數據，在企業面臨高關稅而減少進口的背景下，貿易逆差縮小幅度超過預期。

美國商務部今天公布的報告顯示，美國總統川普（Donald Trump）調高針對多個貿易夥伴的關稅，使美國8月進口受到衝擊。

美國8月進口總額下降5.1%，至3404億美元；其中貨品進口減少186億美元。下滑的項目包括工業用品與材料，以及消費性產品。

而出口部分則因服務項目增加而小幅上升0.1%，至2808億美元。

廣告 廣告

這份報告因美國政府先前陷入停擺，而被延到今天發布。美國政府上週終結停擺後，已經逐步恢復公布作業，而9月的就業關鍵數據預計將在20日發布。

美國8月整體貿易逆差縮至596億美元，縮減幅度超過分析師預期，主因是貨品進口大幅下降。

畢馬威（KPMG）高級經濟學家荀伯格（Meagan Schoenberger）表示，「新的貿易政策變動於8月起生效」，其中包含對美國數十個貿易夥伴提高關稅。她也補充，「批發商為彌補進口減少，而加速消化庫存」。

今年以來，川普快速變動的關稅政策顯著影響貿易，許多進口商在關稅上調前搶先囤貨。

荀伯格指出，「因法律挑戰與貿易談判仍在進行，我們預期不確定性仍將延續。」