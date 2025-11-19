黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
美國8月貿易數據出爐 川普關稅衝擊進口
（法新社華盛頓19日電） 美國今天公布8月份的貿易數據，在企業面臨高關稅而減少進口的背景下，貿易逆差縮小幅度超過預期。
美國商務部今天公布的報告顯示，美國總統川普（Donald Trump）調高針對多個貿易夥伴的關稅，使美國8月進口受到衝擊。
美國8月進口總額下降5.1%，至3404億美元；其中貨品進口減少186億美元。下滑的項目包括工業用品與材料，以及消費性產品。
而出口部分則因服務項目增加而小幅上升0.1%，至2808億美元。
這份報告因美國政府先前陷入停擺，而被延到今天發布。美國政府上週終結停擺後，已經逐步恢復公布作業，而9月的就業關鍵數據預計將在20日發布。
美國8月整體貿易逆差縮至596億美元，縮減幅度超過分析師預期，主因是貨品進口大幅下降。
畢馬威（KPMG）高級經濟學家荀伯格（Meagan Schoenberger）表示，「新的貿易政策變動於8月起生效」，其中包含對美國數十個貿易夥伴提高關稅。她也補充，「批發商為彌補進口減少，而加速消化庫存」。
今年以來，川普快速變動的關稅政策顯著影響貿易，許多進口商在關稅上調前搶先囤貨。
荀伯格指出，「因法律挑戰與貿易談判仍在進行，我們預期不確定性仍將延續。」
其他人也在看
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
荷蘭政府交還安世半導體控制權予聞泰科技
荷蘭政府交還中資晶片製造商安世半導體，予其母公司聞泰科技(600745.SS)。此前，荷蘭宣布接管安世，因憂慮其關鍵技術可能會被轉移至聞泰科技，但此舉已開始影響全球各地的汽車生產。AASTOCKS ・ 10 小時前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 14 小時前
外交部:日本沒有資格成為聯合國安理會常任理事國
中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，根據《聯合國憲章》，安理會負有維護國際和平與安全的首要責任。日本在二戰期間發動侵略戰爭，為亞洲和世界人民帶來深重災難。時至今日，日本仍未徹底反省戰爭罪責，還有人宣揚錯誤的二戰史觀，參拜靖國神社，歪曲否認甚至美化侵略歷史。這樣的國家承擔不了維護國際和平與安全的職責，沒有資格成為聯合國安理會常任理事國。毛寧再次批評日本首相高市早苗近期公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，踐踏國際法和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序。(ST)infocast ・ 11 小時前
亞洲世紀滾滾而來 特朗普追求再次偉大或反讓美國在圈外旁觀
【彭博】— 美國的經濟霸權曾讓20世紀成為「美國世紀」，特朗普總統試圖重返榮耀，但可能反令美國自外於號稱將主導21世紀的亞洲。Bloomberg ・ 17 小時前
與特朗普言歸於好 馬斯克又成白宮座上賓
馬斯克周二返回白宮，顯示美國總統特朗普與這位世界首富之間的緊張關係已經解凍。今年早些時候，由於在政府赤字支出問題上發生激烈分歧，兩人一度親密的關係破裂。Bloomberg ・ 15 小時前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響特朗普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，特朗普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。鉅亨網 ・ 1 天前
英國軍情五處警告議員 中國國安於 LinkedIn 偽裝獵頭人員 利誘換取英政界內部情報｜Yahoo
英國軍情五處（MI5）早前向國會議員發出警告，指有兩名中國國安部（MSS）人員偽裝為獵頭人員，在 LinkedIn 接觸英國不同政界人士，誘使他們利用其身份撰寫地緣政治報告，以獲得英國政商界的「內部資訊」。安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis）在國會表示，英國政府絕不容忍任何「秘密且蓄意」干涉英國主權事務的行為。中國駐英國大使館發言人就回應，英方說法純屬無中生有、任意捏造、惡意誹謗，對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉，「我們奉勸英方立即停止這種自編自導、自抬身價、賊喊捉賊的鬼把戲，不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。」Yahoo新聞 ・ 14 小時前
日方擬改用舊軍銜 外交部警告:忘戰必危、好戰必亡
日本首相高市早苗發表的涉台言論，令中日關係轉趨緊張。對於日方計劃修改自衛隊軍銜名稱，恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關提問時指，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向，一直備受亞洲鄰國和國際社會關注，日本近年來大幅調整安保政策，圖謀放棄「無核三原則」，令人警惕。毛寧警告日方，忘戰必危、好戰必亡，強調中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。 至於日本駐華使館向在華日本公民發布安全對策，毛寧強調，中方將繼續依法保護在華外國公民安全。 (ST)infocast ・ 1 天前
外交部:日方若拒不撤回高市涉台言論 中方將進一步反制
日方指稱日本首相高市早苗「台灣有事」言論，符合日本長期以來的觀點。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁並重申，中方嚴肅敦促日方收回有關的錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係的政治基礎。警告如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。 被問到中方會採取哪些進一步反制，毛寧強調，高市的涉台錯誤言論，從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責，中方是有理由作出反應。日方首先應當收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係的政治基礎，否則中方將不得不採取進一步的措施。(ST)infocast ・ 10 小時前
美國駐日大使：完全堅守對日防衞承諾，包括「尖閣諸島」
中日外交關係因高市早苗的「台灣有事」立場及薛劍的「斬首」言論不斷惡化之際，美國又加入戰團。美國駐日本大使格拉斯（George Glass）今日（18 日）在社交平台貼文表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括「尖閣諸島」（中國稱「釣魚台」）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美駐日大使發文諷薛劍「斬首論」 中方斥別有用心政治作秀
美國駐日本大使格拉斯早前在社交平台表示，誠摯感謝中國駐大阪總領事薛劍及駐日大使吳江浩作出貢獻，幫助加強美日之間的深厚友誼。貼文被解讀為是諷刺薛劍對日本首相高市早苗的「斬首論」。 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應有關提問時指，格拉斯的有關表態，純屬別有用心的政治作秀，有違外交官的身份和職責。毛寧強調，美日同盟是冷戰產物，不應針對第三方，更不應肆意干涉他國內政，損害他國核心利益。(ST)infocast ・ 1 天前
關稅衝擊！美國8月貿易逆差大縮水 進口驟降推動收窄
綜合外媒周三 (19 日) 報導，受美國總統川普推動的對等關稅正式上路影響，美國 8 月貿易逆差大幅縮小至 596 億美元，創下今年以來最大單月縮窄幅度。進口金額出現逾四個月以來最大降幅，而部分國家為避免關稅衝擊提前備貨，讓今年多個月鉅亨網 ・ 4 小時前
外交部:不接受日方就中國海警船正當執法提交涉 中方已駁回並提反交涉
日方指稱，4艘中國海警船進入釣魚島周邊海域，並通過外交渠道提出嚴正抗議。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船在中國領海巡航執法正當合法，天經地義。中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回，並提出反交涉。毛寧促敦日方恪守中日四點原則共識，尊重中國領土主權，不得干擾中國海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措。(ST)infocast ・ 1 天前
中日關係急凍！中方：不滿意中日磋商結果
據《澎湃新聞》報導，中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（18 日）在北京同日本外務省亞大局局長金井正彰磋商。磋商結束後，劉勁松回應相關問題時稱對磋商結果不滿意，並稱雙方會面氣氛嚴肅。鉅亨網 ・ 21 小時前
中方再暫停進口日本水產品 香港維持10地入口禁令 (更新)
【19:00更新】香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」 中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國am730 ・ 8 小時前
德財長:若未能解決中國產能過剩問題 歐盟將採取行動
中德高級別財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰昨日在北京，與德方牽頭人、德國副總理兼財政部長克林拜爾，共同主持第4次中德高級別財金對話。雙方談及中國產能過剩問題、兩國在多邊組織合作，以及俄烏戰事。克林拜爾向記者表示，已經向中方表明，如果未能就中國產能過剩問題找到解決方案，歐盟將在必要時採取行動，保護自身市場。他指，雖然昨日已獲中方保證稀土礦產供應，但德國仍須令供應鏈更多元化，以確保採購。 被問到歐盟內部就對華關係的意見分歧，克林拜爾指，在出發到北京前，他已與其他歐盟成員國協調，強調歐洲對華立場保持一致非常關鍵。(ST)infocast ・ 18 小時前
國家外交部：日方必須給中國人民明確交代 絕不允許日本軍國主義復活
外交部發言人毛寧今日(18日)主持例行記者會。記者提問指，近期中方密集批駁日本首相高市早苗涉台錯誤言論，有評論認為中日關係正向近年來最低點滑落。 毛寧回應表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴幹涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。 針對近期多名日本官員表示，日方正計劃修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，毛寧回應稱，日本右翼勢力正極力突破和平憲法束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危、好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
新加坡外長維文:中美僅處戰術暫停 美國成全球體系主要顛覆者
新加坡外交部長維文在一個論壇接受彭博訪問時，形容美國和中國之間的緊張關係，似乎只是處於「戰術性暫停」狀態，又警告如果中美無法重建信任，兩國將不可避免出現一定程度的脫鉤。維文指，中美之間的根本問題，在於幾乎完全缺乏戰略互信，現時大家看到的並非戰略調整，而是雙方都認為需要時間而戰術上暫停。 維文指，在美國總統特朗普的領導下，美國的角色已經從全球體系的「承擔者和執行者」，轉變為「主要顛覆者」，這個變化是由長期的國內政治壓力，和美國中產階級的經濟停滯所驅動。 維文形容，目前情況仿似一座冰山或大陸冰架崩塌，是真正的地緣政治氣候變遷，但「好消息」是，除中美之外，佔全球大部分GDP份額的經濟體，仍然希望依靠供應鏈效率來維持運轉。(ST)infocast ・ 16 小時前