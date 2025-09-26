美國8月PCE年增2.7% 符合分析師預期

（法新社華盛頓26日電） 美國商務部今天公布，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）8月年增幅度稍微攀升，符合市場分析師預期。 美國商務部今天表示，8月PCE年增2.7%，略高於7月的2.6%。去除波動的食品和能源價格後，8月核心PCE較去年同期上漲2.9%，和上月增幅持平。 這兩個數據都高於Fed長期通膨目標2%，在Fed調整利率之際增添壓力。 Fed考慮調整利率時，必須在抑制通膨與維持勞動市場健康之間取得平衡。

不過，近來就業市場表現轉弱，促使決策官員調降利率，與此同時通膨則呈現緩步上升。

官員密切關注的一大重點，是美國總統川普祭出的關稅對物價的影響。

川普今年針對幾乎所有貿易夥伴加徵10%全面關稅，隨後又對數十個經濟體加徵至更高的稅率。 企業因而面臨成本上升的壓力，雖然尚未將全部負擔轉嫁給消費者，部分原因是預期關稅已提前備貨，另一部分則擔心消費者對價格上漲的承受度有限。