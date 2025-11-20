Trip.com酒店減$500、機票減$200
美國9月非農就業新增11.9萬人 遠高於市場預期
（法新社華盛頓20日電） 美國勞工統計局（BLS）今天公布，先前因政府停擺導致延後發布的9月非農就業人數新增11萬9000人，遠高於市場預期，失業率微升至4.4%。
9月非農就業新增人數遠高於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）訪調分析師預估的5萬人。這是勞工統計局自9月5日公布8月數據以來發布的第一份就業報告。
8月就業人數經調整後下修至減少4000人；7月數據也下調至增加7萬2000人，較之前發布的數據減少7000人。
勞工統計局並表示，9月失業率達到4.4%，升抵2021年10月以來最高。
數據顯示，9月平均時薪月增0.2%、年增3.8%，市場預估增幅分別為0.3%和3.7%。
這份數據填補了從9月初開始到美國政府關門超過40天以來的經濟數據空窗期。包含BLS和經濟分析局（BEA）在內的機構，在政府關門期間被禁止蒐集或公布經濟數據。
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，聯邦眾議院12日晚間接棒通過這項法案，總統川普隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺。
