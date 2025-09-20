美國CDC委員會質疑COVID-19疫苗 醫界擔憂

（法新社紐約19日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）的醫療委員會今天懷疑COVID-19疫苗的功效與安全，且拒絕明確建議民眾接種，此舉引發醫界專家憂心。

美國CDC預防接種諮詢委員會（ACIP）的新委員，由立場為反疫苗的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）親自挑選，而由新委員組成的ACIP也被美國總統川普大力支持。

美國ACIP表示，接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗與否，應諮詢完專業醫事人員後再由個人選擇；該委員會也同意，建議CDC敦促醫護人員更明確地提醒所謂疫苗潛在的風險。

廣告 廣告

許多醫療與科學組織已經引證，COVID-19疫苗不僅安全，且能防止重症與死亡。

美國小兒科學會（AAP）傳染病委員會（Committee on Infectious Diseases）主席歐萊瑞（Sean O'Leary）認為，預防接種諮詢委員的舉措「相當不明確…這是我先前完全沒見過的狀況」。

他告訴法新社，「（這場會議討論的內容）充斥對疫苗的懷疑與擔憂…焦點圍繞在許多迷思、奇聞、系列病例以及病例報告，他們根本未聚焦真實的科學知識」。

沒有投票權，但參加這場會議的觀察員，也對此表示憂心。美國醫學會（American Medical Association）代表、內科醫師弗萊霍夫（Sandra Fryhofer）表示，「看到委員會的專業性逐步遭到破壞，令人感到憂心」。

川普領導下的美國食品藥物管理局（FDA）已限縮COVID-19疫苗接種對象為老年人與有慢性病史者。在這之前，小羅勃甘迺迪今春也已宣布，美國不再建議兒童及健康孕婦接種新冠疫苗。

公衛專家警告，在疫情捲土重來之際，政策轉變恐增加民眾接種追加劑的門檻與費用。

預防接種諮詢委員會先前也考慮，規定民眾接種新冠疫苗需要醫師處方箋，不過此案最終在正反票數相當接近的情況下，並未通過。

美國ACIP委員、流行病學家史坦（Catherine Stein）反對接種疫苗需要處方箋。她表示，「對於沒有保險或無法取得醫療照護的人而言，很難拿到處方箋，這群人反而是最高風險族群。」