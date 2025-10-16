不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
美國FCC擬撤香港電訊業務許可 指有國安風險 彭博：受長和巴拿馬港口風波牽連｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國聯邦通訊委員會（FCC）周三（15 日）宣布，擬撤銷電訊盈科旗下香港電訊（HKT） 在美國提供電訊服務業務的許可，已採取初步行動，去信 HKT要求提供當局不應啟動撤銷程序的原因。FCC 指，此舉是考慮到 HKT 與「受中共控制的實體」中國聯通之間的關係，或構成國家安全風險。
FCC：確保美國通訊網路安全
HKT 目前獲準在美國營運電訊業務，包括連接網絡、通話等。HKT 是本港富豪李嘉誠之子李澤楷旗下電訊盈科的子公司，而中國聯通持有約18%電訊盈科；電訊盈科則持有約52%的 HKT。
FCC在聲明中指，HKT 隸屬於一個受中共控制的實體，即中國聯通（美國），而中國聯通（美國）已在 2022 年因國家安全原因被列入 FCC 的國家安全決定名單，被撤銷在美國營運電訊業務的許可。
FCC主席 Brendan Carr 表示，對香港電訊的行動是「確保美國通訊網路安全和完整性邁出的適當一步」他表示，FCC將繼續保護美國網絡免受中國等外國對手的滲透。
彭博：美國擴大國家安全審查
彭博分析認為，此舉反映美國的國家安全措施正在擴大，將一度被認為在中美關係保持中立的香港公司納入審查。近年 FCC將保護美國網路免受外國勢力影響作為優先事項，自2019年以來，多間公司被指與中國有關聯，被禁止在美國營運，包括中國移動國際（美國）、中國電信（美國）、中國聯通（美國）、太平洋網絡公司等。
消息傳出後，香港電訊股債一度跌半成，電訊盈科曾跌2.8%。不過據電訊盈科年報，2024年該公司 86.3% 收入來自大中華地區和新加坡，外界普遍認為，失去美國市場不會對其業務造成重大影響。
HKT 被認為受長和賣港口風波牽連
彭博報道形容，美國對 HKT 的審查行動被認為是受到李嘉誠旗下長和集團陷入巴拿馬港口爭議的牽連。雖然李澤楷的電訊盈科公司與李嘉誠的長和集團沒有正式關連，但據了解，在北京不滿長和處理賣港口一事後，李澤楷旗下保險公司 FWD 集團擴展內地市場的計劃亦陷入停滯。
《Yahoo 新聞》已就事件向 HKT 查詢，正待回覆。
來源：Bloomberg
