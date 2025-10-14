港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請
美埃卡土4國簽署文件 承諾推動加沙和平
逾20國領袖周一在埃及沙姆沙伊赫舉行和平峰會，以展示國際支持美國提出的加沙和平方案，並尋求加沙戰爭結束。美國總統特朗普與埃及總統塞西共同主持峰會，在會議開始時，兩人與促成加沙停火協議的卡塔爾和土耳其領袖簽署文件，承諾合力落實有關協議並達致持久和平。塞西發言時指，特朗普提出的和平方案是區內實現和平的最後機會。他亦再次呼籲採取兩國方案解決以巴問題，指巴勒斯坦有權成為獨立國家。
4國簽署的文件未有向傳媒公開內容，特朗普僅稱文件定立了很多規則和規定，「非常全面」。塞西指他們討論了加沙的管治、安全和重建等議題。他又向特朗普說，「只有你」才可為區內帶來和平。特朗普發言時指加沙「重建現在開始」，但未有提及不少國家支持的兩國方案。他的和平方案也沒有說明巴勒斯坦立國，只提出加沙管治過渡期，以及由國際認可的巴勒斯坦政府執行改革。特朗普在發言中呼籲中東進入和諧新時代，指這是千載難逢的機會將宿怨和仇恨拋諸腦後，未來不會被過去幾代人的戰事所左右。
傳土耳其力阻以總理出席峰會
加沙戰鬥雙方以色列和哈馬斯均無參與峰會，以總理內塔尼亞胡以猶太節日為由缺席，但有指土耳其施計阻撓。有土官員透露，透過外交努力並獲其他國家支持，阻止了內塔尼亞胡出席。土國傳媒引述匿名官員稱，總統埃爾多安專機在紅海上空盤旋威脅杯葛峰會，得知內塔尼亞胡不會現身才降落。
加沙持久和平成疑
特朗普成功說服內塔尼亞胡同意首階段的停火協議，但能否令內塔尼亞胡遵守下去成關鍵，後者可能因自身的政治生存而推翻承諾。在美國調停期間，以方亦一意孤行繼續空襲。哈馬斯方面，該組織仍未表明會按照美國的方案解除武裝，更甚者在以軍撤出加沙城後，哈馬斯立即恢復對加沙城管控，包括公開處決7人，指他們與以軍合作。埃及外長阿卜杜勒阿提指，特朗普對中東和平的願景能否成功，取決於他會否持續參與，包括向各方施壓，以及在下階段停火協議派駐美軍協助維和，他們需要美國參與。
