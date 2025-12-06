美大豆出口協會CEO晤華代表 指中國市場不可代替

【on.cc東網專訊】中國貿促會會長任鴻斌周四（4日）在美國華盛頓，與美國大豆出口協會行政總裁蘇健（Jim Sutter）會面，就加強農業領域務實合作等議題進行交流。蘇健會後表示，中國是全球最大大豆進口市場，對於美國大豆而言至關重要，中國市場「最不可替代」。

蘇健受訪時稱，美國大豆出口協會自上世紀80年代初開始在華開展工作，作為兩個全球大國，美中之間難免存在一些分歧與緊張局勢，大豆貿易恰恰可成為兩國務實合作典範，為美中兩國重建互信、推動雙邊關係沿正確軌道前行提供很好例子。他始終堅信，美中大豆產業合作關係將長期穩固發展。

另外，蘇健指出全球農業鏈有巨大需求，問題不在於需求，而是在於中美雙方如何一起努力滿足上述需求，並確保供應鏈能夠到達市場。他又表示，中國非常關注綠色發展及低碳轉型，美國大豆正是全球碳足迹最低大豆，雙方在綠色、低碳及可持續方面有很大合作潛力。

