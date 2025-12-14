美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法

歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」

被問到會作出甚麼反應？她表示：「其實我都唔知，因為遇到呢啲事嘅時候，都係好緊急嘅好突發，有機會係1秒就過咗去，咁你冇理由1秒之後突然之間隔咗5秒你先嗌，咁所以都係我覺得我會再警惕少少，即係無論喺邊度行街都好，都要警惕身邊發生緊嘅事。（有網民對你處理手法有意見？）其實我覺得做咩都會有唔同嘅意見同聲音，有時你未必知道嗰件事百分百分係知點樣發生，但係我聽我身邊嘅人意見多囉。」

黃淑蔓尖沙咀遇色狼！

有網民對佢之後處理手法有質疑。