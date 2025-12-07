美女網紅保送入北大研究所 望破外界偏見

【on.cc東網專訊】寧夏銀川一名年輕女子從12歲開始拍片，進入網絡直播行列而成名，最終以推薦免試資格獲北京大學滙豐商學院研究所錄取，攻讀研究生，打破外界對「網紅等於學渣」的偏見。她上周三（3日）以「一個初代網紅上岸北大的自述」為題發文回顧近10年的心路歷程，強調成長過程始終在向質疑者證明，網紅也能很優秀。

美女網紅萱萱通過社交平台帳號「Angel萱萱ia」發文後，上周四（4日）再次回應稱，在接近10年時間內，一直為打破世俗意義中的刻板印象，也一直在做證明題。她在少女時期以模仿、唱歌等內容吸引粉絲，社交平台帳號獲上百萬粉絲關注。關注度提升的同時，惡意評論也開始湧入，令她充滿壓力。

廣告 廣告

面對「網紅會耽誤學習」的質疑聲音，萱萱選擇用成績回應，通過高考入讀上海財經大學數學系，前三年多次名列專業前5%，最終取得研究生推免資格。她今年9月底收到北大研究所錄取通知，如今希望跳出外界框架，重新找回屬於自己的生活與方向。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】