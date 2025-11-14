美女荒野求生37天暴瘦！生理期劇痛吃蟲硬撐

▲中國近期一場荒野求生賽事中，女選手「冷美人」在生存37天後突然暈倒，緊急送醫後被診斷嚴重營養不良、血鉀異常、生理期異常，遺憾被迫退賽。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國網路上近期有許多「荒野求生挑戰賽」，參賽者投入戶外，力拼生存時長，吸引大批網友關注。不過近期一場荒野求生賽事中，美女選手「冷美人」在生存37天後突然暈倒，緊急送醫後被診斷嚴重營養不良、血鉀異常、生理期異常等狀況，遭賽事方強迫退賽。

綜合中國藍新聞等中媒報導，中國湖南張家界七星山荒野求生比賽中，唯一剩下的女選手「冷美人」楊朝芹，在賽事進行到生存37天，接受賽事方體檢時突然嘔吐、暈倒，緊急送醫後被診斷嚴重營養不良、血鉀異常，因不符合健康標準，被賽事方強制退賽。

而冷美人在退賽前已經出現多重健康風險問題，經過三十多天的野外求生，體重從52.5公斤暴瘦到42公斤，手指龜裂、生理期異常。

冷美人此次參賽從開局就不利，在生理期第2天就投入荒野，經期因高強度的生存拉長8天，過程中遭遇連日暴雨、物資匱乏，靠著野果、野菜、烤蝗蟲等昆蟲以及混濁的水源續命。在生存到36天時又遇到生理期，劇痛到在地上打滾，還一度誤以為是腸阻塞，堅持硬扛、不願退賽。

冷美人曾也透露，在比賽過程中有不明人士在晚上「摸黑」，意圖性騷擾，當時真的有被嚇到。網友也分析，整座山上只有參賽選手和賽事人員，儘管有安全員在冷美人附近，仍有人做出不法行為，相當可怕。

該挑戰賽共有100名來自中國各地的選手參加，1995年後出生、來自雲南的「冷美人」楊朝芹是僅剩的女選手。而她在賽前形象相當精緻，與賽中的粗獷形象形成強烈反差，粉絲人數從1.5萬人暴增到20萬。

賽事工作人員表示，冷美人因為太在意比賽，緊張到嘔吐、暈倒過去，被送往醫院的路上醒來時，第一句話就說「不甘心、很遺憾，給大家添麻煩了」。

