海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
本週精品美妝最熱話題：田柾國成香奈兒全球大使！D&G全新指彩亮相、GUCCI奢境香氛同步洗版！
精品美妝圈本週話題直接連環爆！從香奈兒正式官宣BTS田柾國接任香水與美妝全球品牌大使，到DOLCE&GABBANA Beauty推出全新指彩系列，再到 GUCCI端出罪愛奢境濃郁香精男女對香，每一則都是高聲量等級，完全是精品迷與美妝控同步追蹤的焦點。
香奈兒本週最具震撼力的消息，無疑是正式宣布BTS成員田柾國成為香水與美妝全球品牌大使！香奈兒表示，他在音樂與風格上的創造力與自我表達，完美體現品牌精神，也象徵香奈兒持續與新世代文化對話的方向；田柾國也分享，香奈兒對他而言是一個兼具經典與現代的品牌，這次合作不只是身份轉換，更是一次理念上的共鳴。消息曝光後，立刻在全球時尚與美妝圈掀起高度討論！
DOLCE&GABBANABeauty則把焦點放在指尖，推出全新指彩系列，從「時尚裸光指甲油」到「晶透持色亮甲油」，再到話題度最高的經典紅色調#狂歡經典紅，完整呈現義式美學對色彩與質感的講究！裸光色系專為不同膚色設計，低調卻不無聊；晶透亮甲油則能疊擦出立體光澤感，而#狂歡經典紅則被視為品牌精神的象徵，張揚、自信又經典。這波指彩新品不只實用，也成功把「美甲」重新拉回精品美妝的討論中心。
GUCCIBeauty同樣不讓話題降溫，全新推出的「罪愛奢境濃郁香精」男女對香，以更深層、更包覆的香氣輪廓延續罪愛系列精神。男香以蘭姆酒香調為主軸，融合木質與辛香氣息，濃郁卻不厚重；女香則以咖啡杏仁甜酒香調交織出溫潤甜感與花香層次，帶出低調卻迷人的靜奢氛圍。紅與綠的瓶身設計極具辨識度，也讓這組香氛成為近期精品香水圈討論度最高的新作之一。
看更多 CTWANT 文章
【12月唇彩新品】嬌蘭丹寧唇殼太高級！蘭蔻90週年限定爆紅色、RMK春季水光奶唇提前登場！
2025日本「最可愛高中生」冠軍是她！高一美少女南里被說「根本漫畫女主角本人！」
冬天就該噴「暖感花香調」！3款越冷越迷人的高討論度香氛全解析
其他人也在看
「人工智能設計師」獲選為《時代》雜誌「2025年度風雲人物」！AMD行政總裁蘇姿丰榜上有名！
美國《時代》雜誌（TIME）公佈「2025年度風雲人物」，由一眾「Architects of AI」（人工智能設計師）獲得殊榮，當中包括8位科技企業巨頭：超微半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰、被譽為「AI教母」的World Labs行政總裁李飛飛、全球首富Elon Musk（馬斯克）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、Meta行政總裁Mark Zuckerberg（朱克伯格）、OpenAI行政總裁Sam Altman（奧爾特曼）、DeepMind行政總裁Demis Hassabis（哈薩比斯），以及美國AI開發商Anthropic行政總裁Dario Amodei（阿莫戴）。JESSICA ・ 21 小時前
你也是「討好型人格」嗎？6個跡象自我檢測＋4個改善建議從此不再委屈自己、成全別人
這不是因為你不夠好，而是你太害怕衝突與被遺棄。但長期的討好換來的往往不是尊重，而是耗盡的精力和逐漸模糊的自我。透過簡單的自測誠實面對自己的內心，並學習設立界線，找回那個不需要取悅任何人也值得被愛的自己。你是「討好型人格」嗎？6點自我檢測如果以下描述中了 4...styletc ・ 15 小時前
聖誕禮物2025｜男生最想收到10大實用時尚禮物！$5XX起入手A.Society太陽眼鏡／Hermès香水禮盒／潮牌Human Made T恤
大家想好年末送給男朋友的聖誕禮物了嗎？除了電子用品，購物專員為大家搜羅 10 款男生最想收到 $1,000 內的時尚單品，包括 Puma 爆紅波鞋、潮牌 Human Made T 恤、Ralph Lauren 棒球帽等，為對方送上甜蜜驚喜吧！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
文華東方酒店自助餐買一送一！人均低至$593歎龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、傳統黑巧克力樹頭蛋糕
位於中環的文華東方酒店推出限定優惠，突發在Klook上有買一送一，人均低至$593，即可品嚐8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，海鮮控不能錯過！更有聖誕限定食物，更不用說酒店馳名馳名海南雞啦，誠意十足，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 16 小時前
飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？
最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，如飲手沖是「懶型MK文青」、飲Americano是「傻仔」、飲奶啡是「普通人」、飲即沖是「奴隸」、飲罐裝是「窮人」！帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友均不認同樓主片面分析，笑指樓主完全離地，扮清高，再額外補充多款咖啡，討論飲何種咖啡才算正常，部份留言更相當好笑！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 21 小時前
天冷暖暖包別亂貼！資深護理師警示兩大危險族群 必學「333安全防護法則」
隨著一波波寒流來襲，藥妝店和各大量販商店的暖暖包專區總是人潮不斷，因為暖意持久又好用，早已是機車族、戶外工作者，甚至是怕冷長輩們的「禦寒神器」。然而，這個看似溫和的小包，如果使用不當，破壞力可能超乎想像，甚至會悄悄地造成一種難以察覺的「深層燙傷」。姊妹淘 ・ 15 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 12 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 14 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
千萬不要帶回家！7種禁忌旅行紀念品 背後禁忌或神秘傳說隨時惹麻煩
旅遊買手信是一種回憶，但不代表所有紀念品均適合帶返家。特別是涉及宗教、靈異、古物等類型的紀念品，最好先了解清楚來源及禁忌。網上流傳的故事雖未必全部可信，但有時「寧可信其有」，總好過事後後悔。以下七種紀念品，網上流傳「唔好亂買」，雖然未必百分百可信，但小心駛得萬年船，買得安心，才是最好的旅遊回憶。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 16 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 12 小時前
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人父
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 16 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 16 小時前