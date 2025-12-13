美委局勢升溫期間 美國南方司令部司令卸任

（法新社邁阿密12日電） 美軍致命性地轟炸數艘被美方懷疑為運毒船的船隻，以及美軍扣押委國油輪等事件，使兩國關係變得緊繃之際，美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）今天提前卸任。 美國南方司令部（US Southern Command）的活動範圍在中南美洲、加勒比海地區。

霍爾西10月就已表明將在12月離任，但他並未公開說明他提早離任的原因。

他今天上午出席在南方司令部總部舉辦的退休儀式，並在椰子樹的陪襯下致詞。他快樂地回顧37年的軍旅生涯之外，也呼籲美國繼續支持與其共享價值的民主國家。

霍爾西在交接儀式上，正式移交指揮權給副手、空軍中將佩特斯（Evan Pettus）。佩特斯將暫時代理美國南方司令部司令。

美國近來以「打擊毒品犯罪」之名，在加勒比海集結大規模的軍艦編隊，自今年9月以來，攻擊疑似運毒船的行動已造成近90人死亡。

美國總統川普政府堅稱正與所謂的「毒品恐怖分子」交戰，但專家表示，即使這些攻擊目標是已知的毒販，這些行動等同於法外處決。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則指控華府以打擊毒品走私為由，企圖推翻委內瑞拉政權。

川普自今年1月展開第二個總統任期以來，先後撤換多名高階軍官，包括2月無預警遭撤換的參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）。

赫格塞斯一再強調，總統只是選擇自己想要的領導人，但民主黨國會議員則憂心，這恐使一向保持中立的美國軍方加劇政治化。