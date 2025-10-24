美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo

薑黃是常見草本成分

【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。

綜合外媒報道，佛羅里達州家庭主婦湯普森（Fernanda Thompson）自 2020 年起，每天於早餐中加入約 2.5 克薑黃粉，希望藉其活性成分薑黃素提升免疫力。她當時身體狀況良好，但翌年驗血時發現白血球數值偏低，經轉介檢查後發現肝臟腫大。

雖然湯普森自覺身體無礙，但血液化驗結果持續異常，令她一度擔心患上白血病。直至 2024 年，她看到婦科醫生 Jen Gunter 發表的網誌〈薑黃的問題〉，指出坊間對薑黃功效的研究質素參差，部分數據甚至已被推翻。Gunter 警告，薑黃可能損害白血球中的巨噬細胞，或導致缺鐵。美國及澳洲均曾出現薑黃導致肝損傷個案，截至 2022 年分別錄得至少 10 宗及 18 宗，當中一宗死亡。

印度人參又稱南非醉茄

停止服用後半年恢復正常

湯普森遂立即停止服用薑黃。半年後複驗，白血球指數恢復正常。她表示，雖無法確定病因是否與薑黃有關，但醫生叮囑「不要再服用」。

密芝根大學胃腸及肝臟移植專家 Alisa Likhitsup 指出，草本補充劑引致的嚴重肝損傷個案有上升趨勢，部分病人甚至需要肝臟移植。另一名專研藥物性肝病的學者 Robert Fontana 表示，草本成分本身亦可能造成傷害，即使劑量少亦有風險。

過去 25 年相關病例急增

Fontana 自 2004 年起負責美國國家衛生研究院資助的「藥物誘發性肝損傷網絡」（Drug-Induced Liver Injury Network），追蹤超過 3,000 名病人病例。他指，現時約兩成肝損傷個案與草本或膳食補充劑有關，部分研究顯示比例或高達 43%。有分析顯示，過去 25 年美國因草本補充劑導致肝衰竭、需列入移植名單的個案增加約八倍。

Likhitsup 的研究亦估算，美國每日約有 1,560 萬人服用潛在對肝臟有害的化合物。雖然多數補充劑未必即時造成損害，但專家指出，產品成分及品質欠監管，風險難以預測。