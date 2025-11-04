美媒：前美國副總統錢尼逝世 享壽84歲

林青霞居然已經71歲了！在11月3日生日的她，對上一次在香港金像獎2025頒獎典禮上亮相，為好友徐克和施南生頒發終身成就獎，從台後走到台前的風采，還是在台上送飛吻，仍然傾倒眾生。為何林青霞的魅力恆久不變？也許在她絕色的外型以外，也和她的生活心態有關，果真是相由心生。

Yahoo Style HK ・ 1 天前