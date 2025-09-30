美媒：應對中美潛在衝突 五角大樓要求提高導彈產能

【on.cc東網專訊】美國傳媒周一（29日）披露，五角大樓因擔憂未來可能與中國發生衝突時武器庫存不足，早前要求國防生產商把愛國者導彈等12款關鍵武器的生產率最多4倍。

知情人士指，五角大樓亦成立了「軍需品加速委員會」，由副防長范伯格領導，每周與國防生產商高管會面。今年6月，五角大樓舉行圓桌會議推動加速生產需求最高的關鍵武器，出席者包括防長海格塞斯、參謀長聯席會議主席凱恩，以及多間武器製造商、火箭推進劑和電池等重要零件供應商的高管。

軍需品加速委員會重點關注為應對與中國潛在衝突而準備的12種武器，包括愛國者導彈、遠程反艦導彈、標準6型導彈、精確打擊導彈、聯合空地防區外導彈。五角大樓要求參加上述圓桌會議的武器製造商詳細說明如何透過在未來6個月、18個月和24個月內採取的措施，把產量提高到目前的2.5倍，並要求供應商描述如何吸引新的私人資本，以及把技術授權給第三方製造商。

報道指，由於洛歇馬丁難以跟上全球激增的需求，所以愛國者導彈成為優先項目。美國陸軍9月授予洛歇馬丁近100億美元（約780億港元），用於在2024至2026財政年度期間製造近2,000枚愛國者導彈，並期望洛歇馬丁最終每年能生產相同數量的愛國者導彈，幾乎是目前產量的四倍。

五角大櫻發言人帕內爾回應指，總統特朗普和海格塞斯正在探索各種途徑擴大美國軍事實力，並加快彈藥生產，這項工作是國防部高級官員和國防工業領袖合作成果。

