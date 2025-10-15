不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
美媒：華賭美無法承受貿易衝突 會因股市受挫屈服
【on.cc東網專訊】中國和美國近日發生新一輪貿易摩擦，震動美國股市。美媒周二（14日）引述消息指，北京相信美國致命弱點是總統特朗普對股市的執着，以及美國經濟無法承受與中國陷入長期貿易衝突，認為特朗普最終會屈服，中方因此採取強硬態度。
報道指，儘管特朗普讚揚美國經濟強勁，但中國官員認為美國經濟弱點在貿易戰期間會惡化。接近北京決策的人士透露，中方採取強硬策略是因為覺得不斷升級的貿易戰會重創市場，美國股市崩潰的可能性會迫使特朗普與中國談判，最終屈服並讓步，而信心是源於中美5月達成貿易休戰。
知情人士還指，美國駐華大使珀杜一直試圖安排美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰通話。
