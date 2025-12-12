美孚巴士總站內疑因工作安排爭執，男車長涉拳毆女車長被捕。(維基百科圖片)

昨日(11日)下午3時49分，兩名巴士車長在九龍美孚巴士總站內疑因工作安排及車務溝通問題發生爭執，其間男車長涉嫌向女方施襲。

警方接報後到場，以涉嫌「普通襲擊」拘捕該名44歲姓嚴男車長，而遇襲的35歲姓吳女車長報稱右手手指不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理。警方正繼續調查事件。

消息指，爭執期間女車長疑似伸手指向男車長，差點戳中對方眼睛。操普通話的男車長見狀，隨即「防衛」並向女站長揮拳施襲。

