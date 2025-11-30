美孚新邨單位遇竊失60萬元金器 暫未有人被捕

美孚新邨。(資料圖片)

美孚新邨有住戶失竊。荔枝角美孚新邨吉利徑1號一個單位的43歲阮姓女住戶，今日上午11時許報案指，發現有一批金器不翼而飛，懷疑被人盜去。

警方接報到場，經初步點算懷疑單位有一批共值約六十多萬元的金器被盜去，初步調查後案件列作爆竊，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

