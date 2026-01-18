美學x現代機能！SALOMON 聯乘 OAMC 攜手推出 XT-QUEST OAMC

當戶外機能成為街頭日常，鞋櫃裡總需要一雙既能上山、又能進城的鞋款。 法國戶外品牌Salomon 今季就聯手義大利高端男裝品牌 OAMC，帶來全新 XT-Quest OAMC，把 2000 年代「運動戶外」黃金年代的登山美學，重新放進當下潮流語境裡。 從鞋面材質到機能科技，都在懷舊與未來之間找到一個剛剛好的平衡點，讓你無論行山、通勤還是逛街，都能保留自己的風格態度。





從山徑走到街頭的 XT-Quest 系列

XT-QUEST 原本是一雙為越野跑與戶外活動而生的混合鞋款，於 2022 年正式推出，設計靈感回溯到 2000 年代初期興起的「athletic outdoor」風潮。 鞋身以耐磨牛巴革、堅固鞋頭與專為抓地與穩定而設的鞋底組成，既能應付山徑地形，又兼顧城市行走的舒適度。 隨着 Salomon 在時尚圈人氣急升，XT-QUEST 也成為潮流愛好者追捧的型號，先後與巴黎時尚店 The Broken Arm 及義大利精品店 Slam Jam 推出聯乘版本，逐步走進時裝與機能交界的位置。​

XT-Quest OAMC：跨年代的機能美學

來到今次與 OAMC 的聯乘，XT-Quest OAMC 以經典越野鞋架構為出發點，加入更具層次的鞋面拼接與金屬細節，營造厚實而有存在感的輪廓。 鞋身內裡搭載 4D Advanced Chassis™ 穩定結構、All Terrain Contagrip® 大底與 sensiFIT™ 包覆技術，強調支撐力與舒適感，讓雙腳在山徑與水泥路面之間自由切換。 配色方面以 Black / Black / Ftw Silver 呈現，低調卻帶金屬感的細節，配襯工裝、簡約西裝或運動機能造型都毫不違和。​





OAMC 的極簡氣質與反叛精神

OAMC 由創意總監 Luke Meier 主理，擅長把精準男裝剪裁與機能工藝放在同一個語境裡，靈感來自音樂、藝術到攝影文化。 品牌在義大利設計與生產，強調高品質細節與手工製作，作品常帶有獨立、堅毅又略帶反叛的氣質，適合不願被單一風格框死的穿搭者。 是次與 Salomon 攜手，把這種氣質延伸到鞋款之上，讓一雙越野鞋不只停留在戶外裝備，而是成為日常造型中的自我表達載體。​

銷售地點：Salomon K11 / Salomon Hysan / Salomon Galaxy / HBX / I.T