美官員：川普將高科技簽證費提高至10萬美元

（法新社華盛頓19日電） 美國官員表示，總統川普將大幅提高高科技工作者簽證費至10萬美元（約新台幣302萬元），這類簽證尤其受到印度專業人士廣泛使用。

這項針對H-1B簽證收費新制，是川普擴大打擊移民措施的一部分。

自川普重返白宮以來，他大力推動收緊移民政策，但先前未針對長期受到矽谷依賴的此類簽證下手。

美國官員證實，這類簽證的費用將從目前不到1000美元，大幅調漲至10萬美元。彭博（Bloomberg News）率先報導這項消息。

廣告 廣告

川普政府還將採取措施，避免持這類簽證的科技工作者壓低本土勞工薪資。

美國每年透過抽籤制度發放8萬5000個H-1B簽證，其中約3/4發給印度人。大型科技公司仰賴印度人才，他們選擇移居美國，或往返於兩國之間。

馬斯克（Elon Musk）等科技企業家警告，不應將H-1B簽證列為打擊對象，因為美國本土人才不足，難以填補科技業中的關鍵職缺。（編譯：徐睿承）